Il ritorno di Manifest rende felici i fan di Jared e Michaela ma complica tutto il resto

(Di martedì 8 gennaio 2019)La lunga pausa è finita anche perche da ieri, 7 gennaio, è tornata in onda negli Usa e che dal 14 lo farà anche in Italia su Mediaset Premium e Infinity. Dopo il rocambolesco finale di metà stagione tra passeggeri da portare in salvo, esplosioni e l'addio di Ben alla sua famiglia e alla moglie,è rimasto com'era e adesso tocca arsi cura del fratello rimasto da solo senza però dimenticare visioni e missioni da compiere.Nonostantequello che è successo, Ben si presenta alla veglia funebre di Vance solo per essere cacciato via ma, in cambio, trova un'altra persona di cui fidarsi ovvero Aaron Glover che gestisce "828-Gate". A quanto pare i due lavoreranno insieme per trovare una misteriosa donna, The Major, che ha annunciato l'esplosione un'ora prima che accadesse e proprio lei potrebbe avere un'altra cosa di cui Ben adesso è alla ricerca ovvero ...