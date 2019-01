Il Psg ha interdetto un gruppo di ultras fino al 31 gennaio

ilnapolista

(Di martedì 8 gennaio 2019) Rinforzati i controlli Hanno utilizzato fumogeni durante Psg-Nantes del 22 dicembre. Lo hanno fatto per festeggiare il loro quinto compleanno. Si tratta del CollectifParis. Hanno sparato oltre cento fumogeni e il club ha deciso di interdire loro il Parco dei Principial 31. Non ci saranno contro il Guingamp – né in coppa di Lega né in campionato – contro il Rennes, nei sedicesimi di Coppa di Francia ed eventualmente anche in semifinale di Coppa di Lega.Il Psg ha anche deciso che non potranno più entrare il giorno prima delle partite per organizzare le coreografie. Saranno altresì rinforzati i controlli agli ingressi, con l’ausilio di cani.L'articolo Il Psg haundial 31ilNapolista.