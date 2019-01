Il presidente dell' ONB riporta alla luce uno studio su episodi avversi dei vaccini

Imperia : freddo nelle aule di Artistico e Linguistico - la replica del presidente della Provincia Natta "Un problema tecnico risolto oggi" : Arriva la replica del presidente della Provincia Fabio Natta alla notizia relativa alle basse temperature registrate oggi ai licei Artistico e Linguistico di Imperia, che hanno provocato le lamentele ...

Carige - il Pd contesta un conflitto di interessi del presidente del consiglio nel salvataggio della banca genovese : Ieri il Cdm ha varato gli stessi aiuti già messi in campo dall'esecutivo Gentiloni per scongiurare il fallimento di Mps e banche venete. Ma le incognite sul futuro dell'Istituto ligure restano. Renzi, ...

Si è dimesso il presidente della Banca Mondiale : ... per lo più incentrate sui ' dissapori ' emersi negli ultimi mesi tra la Banca Mondiale e la Casa Bianca in materia di 'politica ambientale'. A detta dei network Usa, la strategia di Trump diretta a ...

Il presidente del Guatemala ha espulso l’importante commissione anti-corruzione dell’ONU che stava indagando su di lui : Il presidente del Guatemala, l’ex comico televisivo Jimmy Morales, ha ordinato l’espulsione dal paese della commissione internazionale contro l’impunità in Guatemala (CICIG), un organo indipendente appoggiato dall’ONU che da diverso tempo stava cercando di indagare su di lui. Morales era

Festa del Tricolore - il discorso del presidente della Provincia Zanni : Contrariamente mosse invece dallo studio, dalla conoscenza, dalla contributo della filosofia e soprattutto della scienza che insieme ai principi di tolleranza, uguaglianza e libertà rappresentavano ...

Jim Yong Kim - il presidente della Banca Mondiale - ha annunciato che si dimetterà a fine mese : Jim Yong Kim, il presidente della Banca Mondiale, ha annunciato che si dimetterà a fine mese. Il suo mandato sarebbe scaduto nel 2022. La ragione delle dimissioni non è ancora stata resa nota. La Banca Mondiale è una delle più

Regione Lazio - l’ex presidente dell’Iss Ricciardi diventa consulente di Zingaretti. Per molti mossa in vista del congresso : Un investimento per il futuro. Magari per il possibile salto nazionale. Walter Ricciardi arriva alla corte della Regione Lazio e di Nicola Zingaretti. “Un acquisto per la Champions League più che per il campionato”, ammette qualcuno a via Rosa Raimondi Garibaldi. Dove, nella metafora calcistica, la qualificazione alla “coppa campioni” è rappresentata dalla vittoria al congresso Pd e dal definitivo salto nel palcoscenico nazionale. Per poi ...

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Non si lascia solo chi fugge da dolore e morte” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha lanciato un appello ai presidenti dei Parlamenti europei per sensibilizzare le assemblee e i governi e raggiungere una soluzione condivisa della gestione delle emergenze, plaudendo alla proposta di Luigi Di Maio di accogliere donne e bambini: "L’Italia non deve essere lasciata sola. La nostra civiltà si misura da questo".Continua a leggere

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...

Inter - Ronaldo : 'Io presidente dell'Inter - non ci ho mai pensato ma non lo escluderei' : Torna a far parlare di se Ronaldo, ovvero Luis Nazario da Lima, ex punta di diamante dell'Inter e per un certo periodo uno dei giocatori più forti in circolazione al mondo. Il 'Fenomeno' ha ormai appeso le scarpe al chiodo, ma è ancora attivissimo nel mondo del calcio, in quanto è presidente della squadra spagnola del Valladolid. Nelle scorse ore l'ex attaccante Interista ha rilasciato un'Intervista esclusiva a Sky Sport, nella quale ha parlato ...

Il presidente della Corte dei Conti al Museo del cioccolato di Modica : Il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, ieri pomeriggio ha visitato il Museo del cioccolato di Modica. Accolto da Nino Scivoletto.

Il comunicato del presidente della Lega Serie A sulla Supercoppa in Arabia Saudita : La Lega Serie A ha diffuso un comunicato scritto dal suo presidente Gaetano Micciché in seguito alle polemiche per i settori riservati agli uomini nello stadio di Jeddah, dove il 16 gennaio Juventus e Milan giocheranno la Supercoppa italiana. Micciché ha