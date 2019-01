Il nuovo album di Camila Cabello sta per arrivare - parola di papà Alejandro : Gli crediamo sulla parola The post Il nuovo album di Camila Cabello sta per arrivare, parola di papà Alejandro appeared first on News Mtv Italia.

Tiziano Ferro - il nuovo album uscirà il 22 novembre 2019 : A tre anni da "Il mestiere della vita", Tiziano Ferro ha annunciato stamattina sui social la data di uscita ufficiale del suo settimo album di inediti: 22 novembre 2019. Il titolo è ancora top secret. Non si ancora molto della prossima fatica discografica dell"artista, che ormai vive in pianta stabile a Los Angeles, in America. Proprio negli States sono nate le nuove canzoni che, come ha anticipato il manager dell"artista Fabrizio Giannini in ...

Tiziano Ferro : il suo nuovo album uscirà il 22 novembre!

Justin Bieber : il 2019 potrebbe essere l'anno di uscita del nuovo album! Ecco l'indizio

Musica : Carlo Zannetti al lavoro su un nuovo album : Milano, 7 gennaio 2018 – Carlo Zannetti sta lavorando ad un nuovo album. Lo ha annunciato lui stesso sul suo sito ufficiale CarloZannetti.it e sulla sua pagina Facebook, scatenando molta curiosità tra fans e sostenitori. Il suo ultimo album era uscito nel 2016 e s’intitolava “Vincimi”. Da quella data il cantautore e scrittore emiliano ha pubblicato [...]

Arriva il nuovo album dei Korn - Jonathan Davis sta registrando le voci : Jonathan Davis compare con lo sguardo serio, un paio di occhiali, le cuffie ben posizionate sul capo e un messaggio inequivocabile: il nuovo album dei Korn è in lavorazione. La notizia Arriva dal canale Instagram del cantante con un post pubblicato ieri, 6 gennaio, che i fan hanno inteso come una boccata d'ossigeno. La scorsa estate Jonathan Davis ha perso sua moglie Deven e si è aperto, per l'artista, un periodo travagliato come dimostra un ...

Francesco Renga : in arrivo un nuovo album di inediti e 2 live speciali : Ecco tutto quello che c'è da sapere

Tool : il nuovo album è in fase di mixaggio : Ci sono dischi destinati ad anni e anni di duro lavoro: è il caso del nuovo album dei Tool che è atteso da oltre 12 anni e che forse, è importante sottolineare il forse, potrà vedere la luce nel 2019. A dare indiscrezioni sull'attesa nuova fatica discografica della band ci pensa il suo cantante Maynard James Keenan, che tramite twitter ha diffuso le ultime novità sul disco. Il mixing Hanno annunciato moltissimi concerti negli ultimi mesi, e ...

Maynard James Keenan sul nuovo album dei Tool : “È tempo di mixing” : I tempi biblici che descrivono l'attesa per il nuovo album dei Tool sono ormai divenuti un tratto distintivo della leggendaria band di Chicago. Insieme ai brani dalla partitura spesso complessa, in tempi dispari, la genialità di comporre un testo suddividendo le sillabe secondo la spirale di Fibonacci - quello della title track di Lateralus - e gli show portati in scena con giochi di visual art, Maynard James Keenan e soci si fanno ricordare ...

Cardi B ha confermato che il nuovo album uscirà quest'anno

Daniele Silvestri torna a sorpresa con anteprima del nuovo album : Daniele Silvestri è tornato. E in grande stile, con la sua intelligente ironia e un carico di potenza elettronica. L'artista, in attesa del prossimo Festival di Sanremo, la sera di capodanno, a Reggio Emilia, ha regalato ai fan un assaggio del suo nuovo album in uscita nella primavera del 2019 per Sony. "Complimenti ignoranti" questo il titolo del brano che Silvestri ha fatto ascoltare in anteprima al pubblico poco dopo la mezzanotte ...

Audio - testo e traduzione di Get Enough di Paul McCartney - il nuovo singolo dopo l’album Egypt Station : A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione dell'album "Egypt Station", il 2019 inizia con la pubblicazione di Get Enough di Paul McCartney, singolo del tutto inedito e non incluso nella tracklist del disco uscito lo scorso settembre. La canzone è stata pubblicata allo scoccare del nuovo anno ed è la prova dell'incapacità di Sir Paul a stare fermo. La sua, infatti, è una breve pausa prima del Freshen Up Tour che partirà il 20 marzo da Santiago ...