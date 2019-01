Il Napoli contro Salvini | ' Ci fermeremo in caso di cori razzisti'

Sud Protagonista presenta a Napoli mozione contro autonomia secessionista delle Regioni del Nord : Agenzia Vista, Napoli, 07 gennaio 2019 Sud Protagonista presenta a Napoli mozione contro autonomia secessionista delle Regioni del Nord Salvatore Ronghi, segretario federale di Sud Protagonista, e ...

Gazzetta : Napoli - incontro per Kouame e rilancio per Traorè : Obiettivi in Serie A Christian Kouame, ma anche Hamed Junior Traorè. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative di mercato del Napoli, e mette il giovane centrocampista dell’Empoli nella lista degli obiettivi di Giuntoli. Proprio il direttore sportivo azzurro dovrebbe incontrarsi con Perinetti, diesse del Genoa, nei prossimi giorni. Leggiamo le indiscrezioni della rosea: «Il tema della discussione sarà il cartellino di Christian ...

Il pasticciaccio della refezione : a Napoli è scontro sui panini a scuola : La polemica sulla refezione scolastica mancata per gli studenti di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando si infiamma e terrà banco a lungo. Il botta e risposta tra assessorato all'Istruzione e ...

Migranti - Napoli in piazza contro Salvini : «Apriamo i porti - facciamoli scendere» : Striscioni tra le mani, bandiere e cori di protesta. Inizia così, tra cori e discussioni accese, il presidio allo slargo della metro Toledo. Motivo della protesta è il «vergognoso...

Inter e Napoli - non solo Barella : è scontro per Almendra : Non c'è solo il gioiellino del Cagliari Barella a infiammare il mercato di Inter e Napoli . Se per l'azzurro è una corsa a due sempre più serrata, attenzione però anche al Milan,, lo scontro tra ...

Napoli - in metro con due grossi abeti. Ira e sdegno : 'Dov'è chi controlla?' : Sono saliti alla stazione di Piscinola della linea 1 come se il loro bagaglio fosse uno zainetto qualsiasi o una borsa mentre invece hanno caricato degli abeti, quelli di Natale, occupando un intero ...

Scontri ultrà - auto sequestrata a Napoli Controlli su altre 2 vetture. Il nuovo video : L’auto, un’Audi station wagon, era presente il 26 dicembre in via Novara, dove sono avvenuti gli Scontri tra gli ultrà. Sentiti in questura i due ultrà che hanno soccorso Belardinelli

Napoli - via all'offensiva per Barella : incontro con il Cagliari : Il Napoli è già al lavoro per il centrocampo del futuro. L'obiettivo numero uno è Nicolò Barella , che piace molto a Carlo Ancelotti ma la fila di estimatori del 21enne del Cagliari è lunghissima. De ...

SEA WATCH - SCONTRO DE MAGISTRIS-SALVINI/ Migranti - 'porto Napoli aperto' : Martina - 'governo intervenga' : Migranti, il sindaco di Napoli de Magistris apre porto di Napoli alla Sea WATCH: 'pronti ad accoglierli, Stato sbaglia'. Replica Salvini, 'no clandestini'

Ultrà morto - sequestrata auto a Napoli. Controlli su altre due vetture - : Gli inquirenti di Milano sono risaliti a una macchina, presente in via Novara il 26 dicembre, intestata al padre di un tifoso napoletano. Individuate altre 2 auto che potrebbero essere coinvolte nell'...

