Il Governo vara il piano per il salvataggio di Banca Carige e Renzi ironizza sul

Carige - 3 possibili spose per la banca E il Governo vara le garanzie pubbliche : Per banca Carige, dopo 4 miliardi di rettifiche su crditi in 10 anni e oltre 3,3 miliardi di perdite nell'ultimo quinquennio, si profilano tre potenziali acquirenti: Unicredit, la favorita per dimensioni e potenziali sinergie derivanti da una razionalizzazione della rete in Liguria, Credit Agricole Cariparma, a sua volta presente in regione con la controllata Carispezia, o Bper banca, che però deve prima sciogliere il nodo di ...

Carige - il Governo vara il decreto Tutela risparmio : “Garanzia statale sui bond e possibile ricapitalizzazione pubblica” : Il governo si muove per risolvere la questione di Banca Carige. E con un decreto approvato durante un Consiglio dei ministri convocato appositamente e durato appena dieci minuti, l’esecutivo Conte ha stabilito di fornire una garanzia statale per i bond emessi dall’istituto bancario, commissariato dalla Banca centrale europea dopo il mancato aumento di capitale da parte dell’azionista di maggioranza. Il decreto Tutela risparmio ...

Sindaco di Luzzara vara ordinanza anticattiveria - ma solo 10 giorni fa ha insultato sui social mezzo Governo : Sta ottenendo grande eco l'ordinanza anticattiveria varata dal Sindaco di Luzzara, comune della Bassa in provincia di Reggio Emilia. Basta a odio, offese o violenza. Sia in luoghi pubblici sia in 'piazze virtuali' come i social: chi trasgredisce sarà obbligato a leggere libri, ad ammirare opere d'arte o guardare una piece teatrale.L'idea di Andrea Costa, sebbene evidentemente simbolica, è piaciuta a molti. L'ordinanza contiene ...

In Germania manca un milione di lavoratori - il Governo vara nuove regole per attrarre migranti : Tuttavia il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ha spiegato che la decisione di rendere meno stringenti le regole è motivata dall''interesse nazionale'. 'Veniamo incontro alle chiare esigenze ...

Cinema - il Governo vara la norma "anti-Netflix" : film prima in sala - poi lo streaming : ... ha annunciato il ministro nel videomessaggio inviato alla presentazione della ricerca Agis/Iulm "Spazi culturali ed eventi di spettacolo: un importante impatto sull'economia del territorio". norma ...