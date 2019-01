Il Governo salva le banche | Renzi | ' Salvini e Di Maio piccoli imbroglioni' VIDEO

Carige - Renzi e Boschi contro il Governo : “Ha salvato banca - come noi”. Salvini : “Noi intervenuti a difesa risparmiatori” : Il governo “ha salvato una banca“, “ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. Matteo Renzi e Maria Elena Boschi all’attacco di Lega e M5s dopo il Consiglio dei ministri che lunedì in tarda serata ha varato il decreto Tutela risparmi per risolvere la questione di banca Carige. L’esecutivo Conte ha stabilito di fornire una garanzia statale per i bond emessi dall’istituto bancario e previsto la possibilità di ...

Cosa ha deciso il Governo per salvare Banca Carige : (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Per Banca Carige è tempo di misure urgenti a tutela della clientela e dei risparmiatori: sono quelle introdotte dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri che si è riunito il 7 gennaio in serata, senza particolari annunci. A confermarlo, un comunicato di Palazzo Chigi. Per Banca Carige – Cassa di risparmio Genova e Imperia si prevede la possibilità “di accedere a forme di sostegno ...

Salvataggio Carige - vertice di Governo. Ipotesi Sga per i crediti deteriorati : L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri alle 21 per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare i circa 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Crisi Carige - il Governo in campo : «Ma neanche un euro per salvare le banche» Svolta Bce : cosa succede ai risparmiatori : La banca messa in amministrazione straordinaria dalla Bce, il premier Conte: «Non vogliamo un’altra Crisi bancaria e non metteremo un euro pubblico nelle banche»

Monti difende le sue misure : 'Hanno salvato l'Italia' e attacca il Governo (VIDEO) : Il nome di Mario Monti viene inevitabilmente associato a quel "governo tecnico" che, nel 2011, venne chiamato a soccorrere un'Italia a rischio default. Per qualcuno quello fu un esecutivo di "professoroni" che con la politica dell'austerity e del presunto servilismo verso l'Unione Europea inguaiò il Paese, per altri un'autentica panacea. Quel che è certo che l'ex presidente del Consiglio rivendica con orgoglio il proprio operato e quello della ...

Manovra - accordo con Ue : Salvini - "Iva non aumenta"/ Spettro delle clausole di salvaguardia sul Governo Conte : Manovra, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'accordo, Salvini-Di Maio 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

Ecotassa - mezza retromarcia del Governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'Ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Brexit - la mossa della May : puntare sull’ultimo Consiglio Ue per evitare il “no deal” e salvare il Governo (e la faccia) : Theresa May tira il freno di emergenza della Brexit, annunciando che il voto del Parlamento di Londra, previsto per martedì, sarà rinviato. La decisione del primo ministro è figlia della probabile e pesante sconfitta a Westminster che avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza dell’esecutivo. Ipotesi resa ancora più probabile dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che dà la possibilità al Regno Unito di bloccare ...

PIL E MANOVRA/ La richiesta delle imprese al Governo per salvare l'economia - IlSussidiario.net : Il mondo imprenditoriale lunedì va in piazza per dire sì alla Tav e per lanciare un chiaro messaggio al Governo sulla MANOVRA

Le ong sfidano il Governo e tornano nel Mediterrano per salvare altri migranti : Tre organizzazioni non governative torneranno oggi con le loro navi nelle acque davanti alla Libia: 'Il nostro obiettivo -dicono- è la difesa dei diritti umani' -

Manovra - le mosse del Governo per salvare pensioni e reddito : La cena di sabato sera tra Juncker e Conte potrebbe essere indigesta per l'Italia. La bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue ha di fatto creato parecchie tensioni nella maggioranza. Da ...