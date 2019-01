ilfattoquotidiano

: Il distributore automatico funziona senza le monetine, basta un’app. Azienda italiana… - TutteLeNotizie : Il distributore automatico funziona senza le monetine, basta un’app. Azienda italiana… - Cascavel47 : Il distributore automatico funziona senza le monetine, basta un’app. Azienda italiana premiata al CES di Las Vegas… - fq_tecnologia : Il distributore automatico funziona senza le monetine, basta un’app. Azienda italiana premiata al CES di Las Vegas -

(Di martedì 8 gennaio 2019) La tecnologiaincassa l’importante premio CES Innovation Awards 2019 con MatiPAY, un innovativo sistema di pagamento che semplifica i pagamenti ai distributori automatici grazie alla connessione con un’app per smartphone. Prodotto dalla divisione IoT dell’pugliese SITAEL, MatiPAY sfrutta un portafoglio virtuale ricaricabile, la carta di credito o PayPal.A tutti capita di acquistare bevande o snack ai distributori automatici, negli uffici o nei luoghi pubblici. Ci vogliono monete, banconote di piccolo taglio o una chiavetta compatibile. MatiPAY consente di pagare avvicinando lo smartphone a un pannello elettronico.Il modulo può essere integrato in distributori automatici nuovi ed esistenti in una manciata di minuti. È già in fase di installazione su oltre 40.000 distributori. Oltre che per i pagamenti, l’app per smartphone permette di ...