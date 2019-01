Il CEO di Slightly Mad Studios offre una fornitura illimitata di giochi gratuiti e

eurogamer

: Ecco come il CEO di Slightly Mad Studios premierà chi troverà lo slogan per #MadBox. - Eurogamer_it : Ecco come il CEO di Slightly Mad Studios premierà chi troverà lo slogan per #MadBox. - cyberanimax : - infoitscienza : Il CEO di Slightly Mad rassicura i fan, Mad Box console monterà i chip ASIC AI -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Mad Box diMad, definita come la "console più potente al mondo", è un progetto davvero interessante e sembra che la società stia cercando di coinvolgere i giocatori nel marketing per il prodotto in arrivo.Ad esempio, come segnala Gamingbolt, Ian Bell, CEO diMad, ha da poco invitato gli utenti a proporre uno slogan per Mad Box su Twitter.Perché farlo? Perché, a quanto pare, vi saranno offerti ben $ 10.000 e unadise il vostro slogan verrà selezionato.Read more…