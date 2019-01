Il 2019 sarà l’anno del nuovo Euribor Cosa cambia per i mutui degli italiani

Repubblica - 500mila follower su Instagram e un contest : chi sarà il volto del 2019? : Per l'occasione con l'hashtag #2019chi chiediamo ai nostri lettori di raccontarci attraverso le storie di Instagram chi sarà il personaggio di domani. Una verrà selezionata e il suo autore trascorrerà un giorno in redazione con il SocialDesk di Repubblica

Perché il look sensuale e prezioso di Irina ai Golden Globe sarà il più imitato del 2019 : Gli appassionati di stile sanno che la cerimonia dei Golden Globe Awards è uno degli eventi da tenere d'occhio per osservare i look che influenzeranno l'inverno. In questa edizione del 2019, sul red carpet fra tutte è spiccata la modella Irina Irina Shayk: il suo taglio di capelli, fresco e sensuale, è destinato a essere uno dei più imitati di quest'anno. Il bob - taglio pari con riga laterale - è un evergreen, ...

Qualcomm : il 2019 sarà l’anno del 5G e delle auto sempre più intelligenti : In occasione dell'evento stampa organizzato da Qualcomm per il CES 2019 di Las Vegas il produttore statunitense si è soffermato sulla connettività 5G e sulle auto L'articolo Qualcomm: il 2019 sarà l’anno del 5G e delle auto sempre più intelligenti proviene da TuttoAndroid.

Mafia - il procuratore Cafiero De Raho : “Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro” : Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro. Lo sostiene il procuratore nazionale AntiMafia, Federico Cafiero De Raho in un’intervista a Gnewsonline.it, il nuovo quotidiano online del Ministero della Giustizia. “Le reti che lo attorniano e che lo sostengono sono sempre numerose ma di volta in volta, mese dopo mese, si interviene tagliandole. Così facendo ci si avvicina all’obiettivo e credo che il 2019 sarà ...

L'annuncio : "Il 2019 sarà l'anno della cattura di Matteo Messina Denaro" : Il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho: "Sono convinto che le attività investigative sviluppate sul...

IPhone X 2019 con tre fotocamere : come sarà : Il quadrato in alto a sinistra è molto simile alla soluzione proposta da Huawei sul Mate 20 Pro e sarebbe una novità per il mondo Apple. E infatti Cupertino non sarebbe molto convinta del quadrato: ...

Il 2019 potrebbe essere l'anno della privacy - e occhio a quel che sarà il 2020 - : Roma . Al Ces di Las Vegas , una delle più importanti fiere di elettronica di consumo del mondo che comincia oggi, Apple ha sistemato in bella vista un cartellone pubblicitario grande quanto un palazzo di 13 piani giusto davanti al luogo dove si tiene la convention, con scritto: "quel che ...

Il 2019 potrebbe essere l’anno della privacy (e occhio a quel che sarà il 2020) : Roma. Al Ces di Las Vegas, una delle più importanti fiere di elettronica di consumo del mondo che comincia oggi, Apple ha sistemato in bella vista un cartellone pubblicitario grande quanto un palazzo di 13 piani giusto davanti al luogo dove si tiene la convention, con scritto: “quel che succede nel

Short track - Europei 2019 : i favoriti. Sarà dominio ungherese? Gli azzurri provano ad essere protagonisti : Da venerdì cominceranno a Dordrecht gli Europei 2019 di Short track. In campo maschile, l’Ungheria è pronta a recitare il ruolo dell’assoluta dominatrice con Liu Shaoang e Liu Shaolin Sandor super favoriti per la vittoria nel titolo Overall della manifestazione continentale. Guardando il ranking di Coppa del Mondo i due ungheresi sono tra i migliori pattinatori del mondo e non sembrano davvero avere rivali in campo europeo. Liu ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 - Laura Dahlmeier non sarà al via : “Ho deciso di saltare questa tappa per concentrarmi sugli allenamenti” : Laura Dahlmeier non sarà al via della tappa di Oberhof (Germania), primo appuntamento dell’anno per la Coppa del Mondo di Biathlon. La fuoriclasse tedesca ha annunciato attraverso un post su Facebook il forfait per questo appuntamento, scegliendo di concentrarsi sugli allenamenti in modo da ritrovare pienamente la condizione ottimale. Dahlmeier, dopo il periodo di stop, era rientrata in gara a Nove Mesto riuscendo a centrare subito un secondo ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : proroga di opzione donna sarà valida per le nate nel 58-59 : Con l'arrivo della nuova bozza riguardante il decreto di riforma del sistema previdenziale emergono dettagli definitivi anche sull'impostazione della proroga dell'opzione donna. Il pensionamento anticipato sarà infatti contenuto all'interno del "pacchetto Pensioni" con il quale il Governo avvierà la quota 100 e prevede un ripensamento del meccanismo di flessibilità dedicato alle donne. Purtroppo è però già noto che i requisiti saranno differenti ...

Golden Globe 2019 - Cuarón il trionfatore sarà il nemico da battere anche agli Oscar : Bohemian Rhapsody e Green Book dominano, ma non stravincono, ai Golden Globe. Ma è il successo di Alfonso Cuarón come miglior regista l'indicazione più interessante, soprattutto in vista degli Oscar. ...

BEPPE VESSICCHIO NON SARA' A SANREMO 2019/ 'il Festival lo vedrò dal televisore. Va bene così' : BEPPE VESSICCHIO non sarà al Festival di SANREMO 2019: il direttore d'Orchestra ha rivelato a Il Resto del Carlino di non essere stato contattato da nessuno

Timor Steffens - arriva la conferma ad Amici 2019 : sarà ancora un professore? : Amici 18 news, Timor Steffens dice addio? La verità Timor Steffens ci sarà o non ci sarà ad Amici 2019? Negli ultimi giorni abbiamo parlato molto di lui a seguito di un messaggio pubblicato dal coreografo su Instagram. Aveva spiegato di essere impegnato con un programma fuori dall’Italia. Questa notizia aveva fatto cadere nello sconforto […] L'articolo Timor Steffens, arriva la conferma ad Amici 2019: sarà ancora un professore? ...