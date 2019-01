I prezzi delle console Nintendo Wii U nuove stanno salendo alle stelle

eurogamer

Collezionisti, è il vostro momento: il valore delle #WiiU nuove è in rapida ascesa

(Di martedì 8 gennaio 2019) Se siete possessori di unaWii U nuova e sigillata, sappiate che c'è gente disposta a spendere parecchio pur di accaparrarsene una. La notizia è riportata da Ben Kuchera di Polygon, il quale ha fatto qualche ricerca scoprendo che iper l'hardware nuovo sono in rapida ascesa.Se, infatti, è tranquillamente possibile trovare qualche ragionevole offerta per assicurarsi una Wii U usata sì, ma in ottimo stato, ci sono stati casi di vendita dellanuova e in confezione originale astellari, come ad esempio questo bundle con Super Mario Maker: anche se l'offerta non è più disponibile, il bottino che ha fruttato è ben visibile: 650 dollari.Se siete in possesso di una Wii U sigillata e avete atteso il momento buono per venderla, sappiate che i tempi cominciano a essere maturi. Il mondo del collezionismo ha ufficialmente accolto una nuova preda.Read more…