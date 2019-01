I gilet gialli snobbano Di Maio

Pasionaria gilet gialli - no a Di Maio : ANSA, - PARIGI, 08 GEN - "No alle ingerenze di Di Maio": parola di Jacline Mouraud, la 'Pasionaria' ex portavoce della cosiddetta ala moderata dei gilet gialli, che intervistata dall'ANSA a Parigi ...

Il nuovo murales dedicato alle proteste dei gilet gialli : ecco 'la libertà' di Delacroix riadattata : Il famoso dipinito 'La libertà che guida il popolo' di Eugène Delacroix si trasforma in murales e si riadatta all'attualità. Al posto delle classi sociali unite e armate ci sono i gilet gialli, ...

Carige - Delrio (Pd) : “M5s e Lega hanno fatto come noi - sono capaci solo di polemiche”. E attacca Di Maio su gilet gialli : “Carige? Noi non siamo come loro (governo M5s-Lega, ndr), pensiamo che sia giusto difendere i risparmiatori. Ma non si capisce perché è giusto se lo fanno loro ed è sbagliato se lo facciamo noi con le stesse identiche modalità. Gli italiani dovrebbero aprire gli occhi su un governo molto capace a fare polemiche, ma poco capace di trovare soluzioni originali ai problemi del Paese”. sono le parole del presidente dei deputati Pd, ...

Di Maio pro gilet gialli - interviene l’Eliseo : “Niente polemiche - si tratta solo di campagna elettorale” : Dopo un botta e risposta Italia-Francia seguito all’endorsement di Luigi Di Maio ai Gilet gialli, ecco arrivare dall’Eliseo un tentativo di chiudere la questione. Secondo Parigi le parole del ministro italiano sono soprattutto una forma di «comunicazione a fini elettorali interni» dell’Italia, magari rivolta a Matteo Salvini o Alessandro Di Battist...

L'ex braccio destro di Le Pen ha registrato il marchio 'gilet Gialli' : Nel 2017 Florian Philippot ha lasciato il Front National perché la sua linea politica social-sovranista e un conflitto di interesse interno tra aree e associazioni da lui presiedute hanno incrinato i ...

Chi sono Rouillé e Yonnet i leader autoproclamati dei gilet gialli che incontreranno Di Maio : ...gialloverdi - Chi sono i media amici dei gilet francesi Lega e M5s si schierano con gilet gialli e ruspe anti Macron dimostrando che i balconari della chiusura hanno capito i nuovi confini del mondo ...

Lega e cinquestelle sostengono i gilet gialli in vista del voto europeo : Matteo Salvini e Luigi Di Maio gareggiano in applausi alle proteste in Francia. Accompagnando la gestazione della nuova sinistra e della nuova destra europee. Leggi

gilet gialli - fondatrice del partito : non parteciperemo a elezioni europee : Il partito nato in Francia sull'onda dalle proteste dei Gilet gialli non si presenterà alle elezioni europee di maggio. Lo ha detto la fondatrice della nuova formazione politica, Jacline Mouraud, la donna che via Facebook ha dato il via al movimento dei Gilet gialli. La scadenza di maggio è 'troppo vicina per partecipare', ha spiegato Mouraud, che ha aggiunto: 'Gli ...

gilet gialli - europee e nuovi sondaggi : Lega su - M5S giù : Che il banco di prova per questo governo siano le elezioni europee non ci piove, così come da mesi sembrano non cambiati i trend elettorali con le impennate della Lega ed i punti in meno per i grillini. Se Tap, trivelle, forse Tav ed ora banca Carige non agevolano la crescita dei Cinque Stelle rispetto al marzo scorso, il maggior risultato lo porta a casa Salvini. Ulteriore conferma post manovra economica e liti europee, con successivo accordo ...

gilet gialli - colletta per picchiatore : ANSA, - PARIGI, 8 GEN - Una colletta lanciata online domenica a favore di Christophe Dettinger, il pugile immortalato mentre prende a calci e pugni due agenti di polizia durante la manifestazione dei ...

gilet gialli - in tutto oltre 5.000 fermi : ANSA, - PARIGI, 8 GEN - Sono 5.339 i fermi scattati in Francia in meno di due mesi, a margine delle mobilitazioni dei Gilet gialli cominciate il 17 novembre. E' quanto scrive il quotidiano Le Monde, ...

gilet gialli - sale la tensione Italia-Francia. Di Maio : "Macron ci paragonò alla lebbra" : 'La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet gialli, ha dichiarato: 'La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio ...

Paolo Becchi smaschera Luigi Di Maio : "I gilet gialli? Cosa c'è dietro". Il complotto anti-Salvini : Dietro l'appoggio di Luigi Di Maio ai gilet gialli francesi c'è un misero calcolo politico: fregare Matteo Salvini. Secondo Paolo Becchi, filosofo un tempo vicino ai grillini ed editorialista di Libero, l'endorsement del leader M5s al movimento anti-Macron è puramente strumentale. "Di Maio è sempre