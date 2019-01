I due volti di Matera che diventa Capitale | la cultura viaggia tra strade e parcheggi non

Uomini e Donne in prima serata - due volti ‘familiari’ prendono il posto di Maria De Filippi : DavideMaggio anticipa che saranno Giulia De Lellis e Gemma Galgani le timoniere di Uomini e Donne versione serale. Con loro...

Isola dei Famosi - secca smentita di Gabriele Parpiglia - non ci saranno due volti noti di Uomini e Donne : Il giornalista, che sarà uno dei gli autori della prossima edizione del reality, smentisce la partecipazione di Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari.

Basket - il momento Olimpia tra campionato ed Eurolega : i due volti di Milano : Cosa succede a Milano? Bella, anzi bellissima che più bella non si può in Italia, con una striscia ancora aperta di 10 vittorie consecutive a fronte di zero sconfitte, record assoluto dell'era moderna ...

‘Italia - come stai?’ : biathlon sport invernale di punta. Cresce il fondo - certezza snowboard. Alpino a due volti : Il fine settimana appena trascorso ha confermato una verità incontrovertibile: in questo preciso momento storico è il biathlon la disciplina di punta per l’Italia negli sport invernali. Il successo della staffetta a Hochfilzen ha certificato quanto si era già intuito dalle competizioni individuali: la compagine femminile è la più competitiva a livello mondiale e lo testimonia anche il primo posto nella classifica per nazioni. A dire il ...

Papa Francesco ha rimosso dai suoi consiglieri stretti due cardinali coinvolti in casi di molestie sessuali : Il Vaticano ha annunciato che a ottobre Papa Francesco aveva rimosso dal suo circolo di nove consiglieri stretti, conosciuto come C-9, due membri accusati di essere stati coinvolti in passato nei casi di molestie di bambini. Si tratta del cileno

Sassuolo-Fiorentina 3-3 - partita dai due volti a Reggio Emilia : finale thrilling [GALLERY] : 1/10 Massimo Paolone/LaPresse ...

Reggina dai due volti contro il Rieti - mister Cevoli a CalcioWeb : “mi sono fatto un’idea…” : Nelle ultime ore è andata in scena ‘La storia amaranto’, la città di Reggio Calabria ha avuto il piacere di ospitare ex calciatori che hanno fatto la storia della Reggina calcio, presenti però anche i protagonisti attuali del club amaranto. La squadra calabrese non sta attraversando un buon momento dal punto di vista societario, il presidente Praticò ha annunciato l’addio ed adesso il futuro del club è sempre più incerto, ...

NBA 2019 : i risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con Dallas ...

Piemonte - valanga al Sestriere : tanta paura ma salvi i due sciatori coinvolti : Una valanga si è staccata dal Colle della Rognosa, sopra il Sestriere , nel Torinese. Due escursionisti, che sono stati appena sfiorati dalla slavina, sono riusciti a mettersi in salvo da soli e a ...

Valanga a Sestriere - salvi i due sciatori travolti dalla neve : sono stati loro a dare l’allarme : Una Valanga “di grosse dimensioni” si è staccata dal Colle della Rognosa, a quota 3 mila metri, sopra Sestriere e ha travolto due scialpinisti, che sono riusciti a mettersi in salvo. sono stati loro a dare l’allarme al soccorso alpino, a cui hanno riferito di non aver visto altre persone coinvolte. Le loro condizioni di salute sono buone. “Allo stato attuale si presume che non vi siano persone travolte ma due elicotteri del 118 ...

due valanghe sulle Alpi - travolti alcuni escursionisti : L'evento più grave al Sestriere dove intorno alle 14 una valanga si è staccata da Colle della Rognosa: la massa di neve ha...

MotoGP - Test Valencia 2018 : tutti in pista con le moto 2019 per due giorni di grande importanza - tra volti nuovi e cambi di casacca : Dopo la scorpacciata di pioggia del fine settimana, i piloti si preparano per la due-giorni di Test previsti a Valencia martedì 20 e mercoledì 21 (le previsioni meteo, state tranquilli, prevedono sole e buone temperature). Sono in arrivo 12 ore complessive (sei per giornata, suddivise in due turni da tre ore) di capitale importanza in vista della prossima annata. I piloti della motoGP, infatti, saranno impegnati sul tracciato intitolato a ...

due fratelli travolti dal treno a Domodossola : uno muore - l'altro è gravissimo : Sono due fratelli di Villadossola, di 31 e 37 anni, gli uomini travolti la scorsa notte da un treno merci nei pressi della stazione di Domodossola. Seguiti dai servizi sociali, entrambi avevano avuto ...