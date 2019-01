I 5 film del 1999 da rivedere oggi; vent' anni | ma non sentirli affatto

Miniero e il suo nuovo 'Attenti al gorilla' un film metafora dell'accoglienza : 'Il gorilla è la metafora di una diversità e di un'accoglienza con la quale dobbiamo fare i conti. È anche l'unico africano che vorrebbe tornare in Africa'. Luca Miniero parla così del primate ...

Mechanic : Resurrection : trama - cast e curiosità del film con Jason Statham e Jessica Alba : Martedì 8 gennaio va in onda in prima serata su Italia Uno, a partire dalle 21.20, il film Mechanic: Resurrection, uscito nei cinema a fine 2016 e seguito di un primo capitolo – piuttosto diverso, in realtà – del 2011 dal titolo Professione assassino. Mechanic: Resurrection: trailer Mechanic: Resurrection: trama Arthur Bishop, il più pericoloso assassino del mondo, pensava di essersi lasciato alle spalle il passato criminale quando ...

In che modo Tony sarà nel film dei Soprano? Prime anticipazioni sui personaggi del prequel : Tony sarà nel film dei Soprano? Tutti i fan della serie, dal momento dell'annuncio di un film legato alla saga dei mafiosi isterici del New Jersey, si sono posti la domanda, che ora ha una risposta: David Chase, creatore della serie e sceneggiatore del film, ha confermato che Tony Soprano ci sarà, ma in una versione di sé da giovane. Ovviamente, con la morte di James Gandolfini, che è scomparso nel 2013 durante una vacanza a Roma, non sarebbe ...

I fantastici 4/ Sul 20 il film ispirato ai fumetti della Marvel - oggi - 8 gennaio 2019 - : I fantastici 4, la trama e il cast del film in onda su Canale 20 oggi, martedì 8 gennaio 2019 con Ioan Gruffudd, Jessica Alba e Chris Evans.

Corleone by Lucia Riina : non è un film ma il nome del nuovo ristorante parigino della figlia del boss : In alto, in bella vista su una tenda verde, capeggia la scritta ‘Corleone by Lucia Riina‘: il locale ha una bella facciata in legno e ampie vetrate; all’interno ha un aspetto elegante con luci soffuse tavolini in marmo bianco, sedie e divanetti in legno e imbottitura verde scuro che richiamano lo stendardo e la tenda esterni. E’ il ristorante di Lucia Riina, la figlia minore del boss della Mafia siciliana Totò Riina, ...

Annunciato l’instore tour degli Afterhours per il DVD del docu-film girato al Mediolanum Forum di Assago : È ufficiale l'instore tour degli Afterhours con il quale presenteranno il DVD che contiene il docu-film girato al Mediolanum Forum di Assago e che raggiungerà il mercato il 25 gennaio prossimo. Il gruppo di Manuel Agnelli è quindi pronto per un doppio appuntamento, tra librerie e cinema, con il quale sarà presentato il film che racchiude le emozioni del grande concerti di Milano che ha concluso i festeggiamenti per i primi 30 anni della band ...

The Burning Plain Il confine della solitudine film stasera in tv 8 gennaio : cast - trama - curiosità - streaming : The Burning Plain Il confine della solitudine è il film stasera in tv martedì 8 gennaio 2019 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:25. La pellicola diretta da Guillermo Arriaga, con Charlize Theron e Kim Basinger. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Burning Plain Il confine della solitudine film stasera in tv: cast e ...

Alex Cross La memoria del killer film stasera in tv 8 gennaio : cast - trama - streaming : Alex Cross La memoria del killer è il film stasera in tv martedì 8 gennaio 2019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Alex Cross La memoria del killer film stasera in tv: cast La regia è di Rob Cohen. Il cast è composto da Tyler Perry, Matthew Fox, Jean Reno, Rachel Nichols, Edward Burns, Giancarlo Esposito, John C. ...

Polar - il trailer italiano del film [HD] : Polar, il trailer italiano del film [HD]. Il sicario più rinomato al mondo, ormai in pensione, torna in azione quando scopre di essere diventato l'obiettivo di un killer. Dal 25 gennaio su Netflix.

Purché finisca bene – Basta un paio di baffi : trama - cast e curiosità del film con Antonia Liskova : A partire dalle 21.25 di mercoledì 2 gennaio, va in onda su Rai1 in prima serata Basta un paio di baffi, la nuova commedia del ciclo Purché finisca bene: stelle del cast sono Sergio Assisi e la bravissima Antonia Liskova, stavolta chiamata all’impresa di… diventare un uomo. Già, perché in Basta un paio di baffi la protagonista Sara si trasforma in Andrea per realizzare il suo sogno: ci riuscirà? Purché finisca bene – Basta un ...

Benvenuti a Marwen - una clip in anteprima del film in uscita : L’immaginazione può salvare la vita, e se non ci credete c’è la storia di Mark Hogancamp a dimostrarlo. L’ex marine 38enne rimasto in fin di vita nell’aprile del 2000 per l’aggressione di un gruppo di giovani all’esterno di un bar nella città di Kingston – circa 150 chilometri a nord di New York – si è salvato ma ha perso la memoria e la capacità di mangiare, bere e camminare. Ha dovuto ricominciare da zero, e la risalita è iniziata da un ...

Tutti i soldi del mondo : il film sul rapimento Getty - : Appuntamento, in prima tv, lunedì 14 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Ridley Scott porta sullo schermo la storia vera del rapimento di John Paul Getty III con un cast di rilievo capeggiato da ...

PARADISE BEACH : DENTRO L'INCUBO - RAI 2/ Streaming video del film di Jaume Collet-Serra - 7 gennaio 2019 - oggi - : PARADISE BEACH: DENTRO L'INCUBO, la trama e il cast del film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 7 gennaio 2019 con Blake Lively.

IL FUGGITIVO - IRIS/ Streaming video del film con Tommy Lee Jones - 7 gennaio 2019 - oggi - : Il FUGGITIVO, la trama e il cast del film in onda su IRIS oggi, lunedì 7 gennaio 2019 con Harrison Ford, Tommy Lee Jones e Julianne Moore.