Green Game Campania | la finalissima a Città della Scienza

Green Game - cresce l'attesa per la finalissima regionale il 9 gennaio a Città della Scienza. : Sono attesi oltre 1000 studenti a Città della Scienza, mercoledì 9 gennaio e saranno allestite 3 sale per accogliere docenti, ragazzi ed ospiti. Sarà presente all'evento il Sottosegretario di Stato ...

Green Game - a scuola di riciclo : tutto pronto per la finalissima : Sono attesi oltre 1000 studenti a Città della Scienza, mercoledì 9 gennaio e saranno allestite 3 sale per accogliere docenti, ragazzi ed ospiti. Sarà presente all'evento il Sottosegretario di Stato ...

Battipaglia - oggi e domani nelle scuole il Green Game sulla raccolta differenziata : Tanta attesa per la Finalissima Regionale del 9 gennaio a Città della Scienza. Sono attesi 52 Istituti Scolastici che si contenderanno il titolo di CAMPIONE REGIONALE Green Game CAMPANIA.

Cina - Greenpeace : “Si stanno sciogliendo i ghiacciai del ‘Terzo Polo’. Intere comunità costrette a lasciare case per allagamenti” : “Un campanello di allarme per il mondo”. Così Greenpeace definisce il rapido scioglimento dei ghiacciai nelle province cinesi del Xinjiang, Qinghai e Gansu, situate nelle aree nord-occidentali del Paese asiatico. “I ghiacciai in Cina forniscono acqua a 1,8 miliardi di persone e si stanno sciogliendo troppo velocemente”, dice Liu Junyan, attivista di Greenpeace East Asia. “In pochi mesi, Intere comunità sono state ...