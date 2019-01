Governo in soccorso di Carige Garanzia su nuovi bond e fondi Bankitalia

Gli investitori stranieri fuggono dai titoli di stato italiani. Le banche in soccorso del Governo : L'oro alla Patria, quello che Matteo Salvini si aspettava dalle famiglie e che le famiglie si sono ben guardate dal donare nell'ultima asta del Btp Italia, per ora continuano a darlo le banche, uno dei pezzi dell'establishment meno simpatetici con la maggioranza gialloverde. Se qualcuno aveva dubbi su chi fosse infatti il compratore misterioso che nelle ultime settimane ha inchiodato lo spread in uno stretto intorno di quota 300 punti base, il ...