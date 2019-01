Giovane madre pugnalata alle spalle e uccisa dalle due figlie di 12 e 14 anni : Due sorelle di 12 e 14 anni sono accusate di aver pugnalato e sparato alla loro mamma nel sud-ovest del Mississippi. La polizia della contea di Pike dice che poco prima della mezzanotte di venerdì ...

Palermo - Giovane madre muore poco dopo aver partorito la sua seconda bimba : Quello che si è verificato negli scorsi giorni è un vero e proprio dramma, che si è consumato per le strade della Sicilia, precisamente in provincia di Palermo, dove una giovane donna, Simona Vazzana, di appena trentadue anni è deceduta dopo aver dato alla luce la sua secondogenita. Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Stampa, infatti, la donna originaria del comune di Campofelice di Roccella, è deceduta all'ospedale di Villa Sofia. La ...

Porto Torres - incendio in palazzina : morto un Giovane - ferita la madre - : Il rogo si è verificato alle 4 di mattina in una palazzina di tre piani. Ancora non si conoscono le cause

Porto Torres - incendio in palazzina : morto un Giovane - ferita la madre : Porto Torres, incendio in palazzina: morto un giovane, ferita la madre Il rogo si è verificato alle 4 di mattina in una palazzina di tre piani. Ancora non si conoscono le cause Parole chiave:

Alessandro - morto per salvare la madre È di Calcinate il Giovane ucciso a Folgaria : La tragedia famigliare in provincia di Trento: un uomo ha ucciso il figlio della compagna e poi si è sparato. La vittima, Alessandro Pighetti, era originaria di Calcinate: ha tentato di disarmare il ...