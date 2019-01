Giancarlo Magalli | I Fatti Vostri a rischio chiusura Battuta al veleno su Flavio

I Fatti Nostri - il programma con Giancarlo Magalli si prepara a chiudere? Lui intanto riceve un tapiro e “punzecchia” Insinna : “Il conduttore de L’Eredità? Non so il nome” : La conferenza stampa show di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2, ha generato entusiasmo e polemiche. In molti hanno espresso dubbi sulle ipotesi di cancellazione di Detto Fatto e I Fatti Vostri, entrambi programmi di successo della seconda rete. Per questo motivo Striscia la notizia ha consegnato il tapiro d’oro a Giancarlo Magalli: “Freccero ha detto che ci sono dei programmi più costosi e bellissimi, come il mio, che sono da ...

Giancarlo Magalli attapirato per la possibile chiusura de I Fatti Vostri : «Freccero è un grande» : Magalli e Staffelli È uno dei casi caldi di questi giorni e Striscia La Notizia non poteva farselo scappare. Valerio Staffelli ieri sera ha raggiunto Giancarlo Magalli per commentare la ventilata chiusura de I Fatti Vostri e consegnargli il quinto tapiro della sua carriera. L’occasione diventa anche un pretesto per Staffelli per lanciare frecciate e insinuazioni nei confronti dei “nemici”, in puro stile Striscia. Giancarlo ...

Tapiro a Giancarlo Magalli : "Freccero mi ha detto che devo rappresentare Rai2" : Non c'è quattro senza cinque. Un altro ambito Tapiro d'Oro, per l'appunto il quinto, è stato consegnato da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia a Giancarlo Magalli, tra i protagonisti del piccolo schermo più chiacchierati di questi giorni a causa delle rivelazioni del neo-direttore di Rai2 Carlo Freccero circa la possibile chiusura de I Fatti Vostri, programma storico della rete e guidato da anni.Raggiunto dall'inviato in un garage, ...

