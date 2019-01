Germania | a dicembre l' industria tira il freno a mano

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono l’aggiornamento di sicurezza di dicembre in Germania : In Germania è stato dato il via al rilascio dell'aggiornamento di sicurezza con le patch di dicembre per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono l’aggiornamento di sicurezza di dicembre in Germania proviene da TuttoAndroid.