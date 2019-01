Foto e trama de Le Regole del Delitto Perfetto 5×09 | dall’omicidio Miller a Gabriel

La seconda parte di NCIS 16 debutta nel 2019 con una guest star d’eccezione : trama e Foto della première invernale : Guai in vista per la squadra degli agenti del Naval Criminal Investigative Service: NCIS 16 riparte con la première di metà stagione negli Stati Uniti subito dopo le festività, martedì 8 gennaio su CBS, con un episodio che rischia di mettere in pericolo il lavoro dell'intero team. Si intitola Toil and Trouble il primo episodio della sedicesima stagione in onda nel 2019, che dopo il finale autunnale in stile natalizio si preannuncia come ricco ...