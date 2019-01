huffingtonpost

: Forse è finito il tempo di sprechi e lottizzazione e si può pensare al rafforzamento industriale - HuffPostItalia : Forse è finito il tempo di sprechi e lottizzazione e si può pensare al rafforzamento industriale - Angelin97458545 : @familycosta721 @selliamar @__Fausta__ld @tinellissima Mangio latte da una vita. La mattina colazione caffè latte,… - DaisyST17black : RT @itsniccia: Stavo sclerando male perchè al tg5 hanno rifatto il servizio sulla vittoria di borhap ai golden globes e quando ho finito mi… -

(Di martedì 8 gennaio 2019)di primi bilanci per il decreto Madia sulle partecipazioni pubbliche. La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato la rilevazione dei dati relativi all'esecuzione delle alienazioni e dei recessi indicati nei provvedimenti di revisione straordinaria, adottati dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).Il termine fissato per l'invio della comunicazione era il 7 dicembre 2018, e la ricognizione riguarda esclusivamente le amministrazioni che, in sede di revisione straordinaria, hanno dichiarato l'intento, con riferimento a proprie partecipazioni, di adottare le seguenti misure di razionalizzazione da realizzarsi entro il 30 settembre 2018:• cessioni a titolo oneroso (ovvero alienazione) delle partecipazioni ...