Fonti Palazzo Chigi | stanziato per Carige fondo di 1 | 3 miliardi di euro

Reddito di cittadinanza : 250 milioni in due anni per i 'navigator' - Fonti Palazzo Chigi : 'Platea di 5 milioni di persone' : Nella bozza del decreto legge sul Reddito cittadinanza e quota 100 sono previsti fondi per potenziare la figura dei "navigator". "Una spesa nel limite di 250 milioni nel 2019-2020 per la ...

Fonti Palazzo Chigi a sindaci - inaccettabile non rispetto legge : "Sono inaccettabili le posizioni degli Amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato. Il nostro ordinamento giuridico non attribuisce ai sindaci il potere di operare un sindacato di costituzionalita' delle leggi: disapplicare una legge che non piace equivale a violarla, con tutte le conseguenti responsabilita'". E'quanto sottolineano Fonti di Palazzo Chigi.

Fonti Palazzo Chigi : no ipotesi rimpasto : ANSA, - ROMA, 30 DIC - "Nessun rimpasto. Non esiste alcuna ipotesi di rimpasto. In nessun vertice si è mai parlato di rimpasto. Mai". E' quanto sottolineano Fonti di Palazzi Chigi. Nella conferenza ...

Fonti Palazzo Chigi : no ipotesi rimpasto : ANSA, - ROMA, 30 DIC - "Nessun rimpasto. Non esiste alcuna ipotesi di rimpasto. In nessun vertice si è mai parlato di rimpasto. Mai". E' quanto sottolineano Fonti di Palazzi Chigi. Nella conferenza ...

Fonti di Palazzo Chigi smentiscono ipotesi di rimpasto : Roma, 30 dic., askanews, - Fonti di Palazzo Chigi smentiscono seccamente le ipotesi di rimpasto all'interno della compagine governativa, circolate nelle ultime ore. 'Nessun rimpasto. Non esiste alcuna ...

Manovra - Fonti Palazzo Chigi : Nessun taglio agli investimenti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : Fonti Palazzo Chigi - nessun taglio a investimenti : "nessun taglio agli investimenti. Nel passaggio al Senato, le risorse destinate nel prossimo triennio agli investimenti restano invariate, per un valore complessivo di circa 15 miliardi. A seguito dell'interlocuzione con l'Unione europea, è stato semplicemente ridotto di 2,1 miliardi nel triennio 2019-2021 l'ammontare a carico del bilancio dello Stato. Tali risorse saranno pienamente compensate con i fondi ...

Manovra - Fonti del Tesoro : “C’è accordo informale con Bruxelles”. Palazzo Chigi : “Essenziale conservare riservatezza” : Prima l’annuncio del Tesoro: l’accordo con Bruxelles per evitare la procedura per debito eccessivo è stato trovato e verrà ufficializzato mercoledì mattina dopo il via libera del collegio dei commissari. Poi la frenata della presidenza del Consiglio: “Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato con la Commissione Ue, c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi” ed è “essenziale conservare la ...

Manovra - Fonti Tesoro : raggiunto accordo con Ue. Prudenza da Palazzo Chigi e Bruxelles : Fatto l'accordo Roma-Bruxelles. È quanto fanno sapere fonti del Mef. C’è stata dunque un’accelerazione nelle trattative nel tardo pomeriggio. Mercoledì mattina, i commissari nella loro ultima riunione dovrebbero dare l’ok ufficiale all’intesa...

Manovra - Fonti Palazzo Chigi : accordo su proposta da inviare a Ue - Ecotassa solo su auto di lusso : E' quanto rivalano fonti di Palazzo Chigi spiegando che, nel corso del vertice a cui hanno preso parte il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro dell'Economia Tria, è stato ...

Manovra - Fonti Palazzo Chigi : trovati i fondi per deficit a 2 - 04% : Seduti attorno al tavolo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri dell'Economia e dei Rapporti col Parlamento Giovanni Tria e Riccardo ...

Manovra - Fonti Palazzo Chigi : trovati i fondi per deficit a 2 - 04% : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad alcune risorse -...

Manovra - Fonti di palazzo Chigi : «Reddito di cittadinanza costerà 7 - 1 miliardi» : La riduzione dei costi dovuta al fatto che si partirà da fine marzo. Un miliardo solo per potenziare i centri per l’impiego. La platea resta invariata

Manovra - Fonti Palazzo Chigi : trovati i fondi per deficit a 2 - 04% : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad...