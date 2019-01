Fincantieri,faro Ue su acquisizione Stx

: RT @PatriziaRametta: LA FRANCIA HA COMPRATO AZIENDE ITALIANE A MANI BASSE E NESSUNO HA AVUTO NIENTE DA RIDIRE, NESSUN DANNO ALLA CONCORRENZ… - ernluccar : RT @PatriziaRametta: LA FRANCIA HA COMPRATO AZIENDE ITALIANE A MANI BASSE E NESSUNO HA AVUTO NIENTE DA RIDIRE, NESSUN DANNO ALLA CONCORRENZ… - MargheritaVice2 : RT @PatriziaRametta: LA FRANCIA HA COMPRATO AZIENDE ITALIANE A MANI BASSE E NESSUNO HA AVUTO NIENTE DA RIDIRE, NESSUN DANNO ALLA CONCORRENZ… - Sergio88503288 : RT @PatriziaRametta: LA FRANCIA HA COMPRATO AZIENDE ITALIANE A MANI BASSE E NESSUNO HA AVUTO NIENTE DA RIDIRE, NESSUN DANNO ALLA CONCORRENZ… -

La Commissione europea ha accolto la richiesta di Francia e Germania di esaminare la proposta didi Chantiers de l'Atlantique (nuovo nome di Stx France) da parte di. Per Bruxelles l'operazione "rischia di nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale", a livello europeo e mondiale. Così lo stesso esecutivo Ue. Intanto fonti dell'Eliseo precisano:"A seguire il dossier è la Commissione Ue" e la Francia "non ha chiesto nulla", nessuna forma di "ritorsione politica".(Di martedì 8 gennaio 2019)