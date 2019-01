Finanziaria al palo | governo Musumeci taglia fondi all’antimafia

ilfogliettone

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Ilazzera i capitoli per il sostegno alle imprese taglieggiate e contemporaneamente dimezza i gia' scarsi contributi alle associazioni storiche che si occupano della diffusione della legalita' e del contrasto alla mafia. Emerge dai lavori sui documenti finanziari della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. "Cultura, sociale e promozione della legalita' sono le vittime preferite dalregionale guidato da", commenta il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, che sottolinea come "sia nellasia nella assegnazione deidella ex Tabella H, la scure dei tagli colpisce sempre gli stessi settori.irp"Appena un anno fa - ricorda Fava - l'assessore Armao e il presidenteavevano annunciato una rimodulazione nella gestione deidella ex Tabella H nel senso della trasparenza; oggi non solo ...