Fiat 500X - Anche per la Cross | la serie speciale Mirror

Fiat Panda è sempre l'auto più amata. Nel 2018 in Italia si conferma regina delle vendite - poi Clio e 500X : ROMA - Intramontabile ed inossidabile, la Fiat Panda si conferma anche per il 2018 l' auto più amata dagli Italiani. Con 124.266 unità, l'iconica citycar è stata,...

Rally - Fiat 500X : pronta a fare mangiare la polvere [FOTO] : Milano racing e ORECA hanno realizzato un bolide da Rally battezzato Fiat MR 500X R4 Le nuove regole della FIA per la categoria R4 di Rally consente la partecipazione di vetture di serie equipaggiate con kit specifico per questo tipo di competizioni. Queste novità hanno spinto la Milano racing in collaborazione con ORECA ha realizzare un bolide da Rally battezzato Fiat MR 500X R4. Il kit comprende una serie di componenti dal carattere ...

Fiat 500X - A Los Angeles il restyling della versione americana : La Fiat presenta al Salone di Los Angeles l'aggiornamento della 500X per il mercato americano, portando anche oltre oceano le soluzioni già adottate in Europa. Il restyling coinvolge infatti la linea, le dotazioni e la gamma dei propulsori, con i primi esemplari disponibili nelle concessionarie nella primavera del 2019.restyling "europeo". La Fiat 500X propone i paraurti e i gruppi ottici ridisegnati già lanciati in Europa, con la ...

