lastampa

: RT @LaStampaTV: VIDEO | Federer si commuove e piange ricordando il primo coach Carter - spleenaffogato : RT @LaStampaTV: VIDEO | Federer si commuove e piange ricordando il primo coach Carter - SportNewsEU : #Federer si commuove parlando alla #CNN del suo ex allenatore. CAMPIONE. VIDEO - MatteoBilli72 : Federer si commuove e piange ricordando il primo coach Carter @LaStampa -

(Di martedì 8 gennaio 2019) STEFANO SEMERARO Rogerha pianto tante volte in campo, e lo abbiamo visto: anche i campioni, del resto, sanno farlo. Ha pianto altre volte in altre situazioni, negli spogliatoi, o in una ...