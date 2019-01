Fca | nel 2018 produzione diminuita di quasi il 7% nelle fabbriche italiane

Mercato 2018 - Fca in calo - ma ha cinque auto nella Top10 : Il piccolo rush finale, +1,96%, non ha impedito che il 2018 si chiudesse negativamente per il Mercato automobilistico italiano: 1.910.025 immatricolazioni - in base ai dati UNRAE - con una perdita del ...

Fca - boom Jeep nel 2018 : +71%. Immatricolazioni in Italia - 1 vettura su 4 è del gruppo - 26% - : TORINO - Nel 2018 le auto Fiat Chrysler automobiles immatricolate nel 2018 sono quasi mezzo milione, per una quota del 26,2% del totale , 1,9 mln, . Il gruppo registra negli ultimi mesi un trend...

Fca US : crescono le vendite a dicembre. Nel 2018 +9% di vendite : Dicembre radioso per FCA US , che nell'ultimo mese dell'anno, lascia registrare un incremento delle vendite negli Stati Uniti di 14 punti percentuali, con 196.520 veicoli consegnati rispetto ai 171.

Fca - Jeep fa il botto in Europa : +29% le vendite a novembre. Panda e 500 le più vendute nel segmento : A TORINO - 'È decisamente positivo il risultato ottenuto da Jeep, che in novembre registra quasi 13.800 vetture, il 29,1% in più dello stesso mese del 2017. Nell'anno sono 156 mila le Jeep ...

Per colpa dell’ecotassa grillina Fca rivedrà le assunzioni nel 2019 : Allarme rosso per il settore auto in Italia. Per colpa dell’ecotassa grillina si perderanno posti di lavoro. “Il sistema di

Fca : fusione con Ford o GM nel segno di Marchionne. La ricetta di un azionista : Occorre inoltre una maggiore e più aggressiva politica di comunicazione da parte dei vertici, dice l'azionista. Dal punto di vista finanziario, aiuterebbe adottare standard contabili Gaap che ...

Fca - in Italia 5 miliardi di investimenti nel 2019-2021 : Torino, 29 nov., askanews, - Tredici modelli, tra nuovi lanci e restyling, di cui 12 ibridi o elettrificati per un investimento sull'Italia fino al 2021 da 5 miliardi. E' questo in estrema sintesi il ...

In continuità con Sergio Marchionne. Fca crede ancora nell'Italia : 5 miliardi di investimenti e piena occupazione nel 2021 : "Non chiudiamo stabilimenti, non mandiamo a casa nessuno". Nel suo ultimo discorso ufficiale, pronunciato a Balocco in occasione della presentazione del piano industriale, Sergio Marchionne aveva le idee bene chiare sugli impegni che Fca era chiamata ad assumere nei confronti dell'Italia. Perché il manager che ha guidato la fusione tra Fiat e Chrysler, portando la casa automobilistica sul banco dei player mondiali dell'automotive, non ha ...

Fca - in Italia oltre 5 miliardi di investimenti nel triennio 2019-2021. A Mirafiori la 500 elettrica : MILANO - oltre cinque miliardi di investimenti nel periodo 2019-2021, tredici nuovi modelli o restyling negli impianti Italiani, con la 500 elettirca che sarà prodotta a Mirafiori, e l'obiettivo della ...

Mopar diventerà il settimo marchio Fca ad essere presente nella collezione Helm : Tra i clienti di Helm figurano i principali OEM del mondo, concessionarie in franchising, aftermarket automobilistico indipendente e in franchising e aziende Fortune 500 per i consumatori. Helm è ...

Fca - utile netto in calo nel 3 trimestre : 20.13 utile netto in calo nel terzo trimestre per Fca pari a 564mln,-38% per via dei costi stimati in 0,7 miliardi accantonati per le problematiche del diesel negli Usa.L'utile netto adjusted è in rialzo del 51%, pari a 1.396 mln per effetto delle migliori performance operative e dei minori oneri finanziari. Fca conferma i target operativi per il 2018:i ricavi sono stimati tra i 115118 miliardi,la liquità industriale sfiora 2 miliardi;le ...

Fca : nel terzo trimestre utile netto crolla a 564 milioni - -38% : Roma, 30 ott., askanews, - Fiat Chrysler chiude il terzo trimestre con un utile netto di 564 milioni, in forte calo, -38%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica Fca, sottolineando ...