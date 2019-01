Fattori | M5s | | ma quali gilet gialli | noi siamo francescani

Gilet gialli - Fattori - M5S - : «Luigi ci consulti : noi diversi da loro - siamo francescani» : Elena Fattori, 52 anni, M5S Elena Fattori - senatrice del M5S, ma soprattutto voce critica del Movimento al punto da finire sotto la lente di ingrandimento del collegio probiviri perché colpevole di ...

La dissidente M5S Fattori : "No alla xenofobia di Salvini" : Che poi ci potesse essere una contrapposizione di idee è chiaro, ma cedere totalmente alla politica becera e xenofoba - attacca la Fattori - di Salvini non me l'aspettavo'. La senatrice, che è a ...

Dl Sicurezza - Fattori (M5s) : “Non c’è nel contratto. Cedere a politica becera e xenofoba di Salvini non me l’aspettavo” : “Dl Sicurezza? Chiariamo: questa roba nel contratto di governo non c’è, né è presente la questione sui porti. Anzi, nel contratto si parla di rimpatri, cosa che non è stata per niente affrontata, e di accorciamento delle procedura di riconoscimento della richiesta d’asilo. E invece il dl Sicurezza la allunga“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, ...

Fattori sbotta : "Difendo quello che era il programma M5s e mi ritrovo a essere considerata dissidente" : "Siamo nella situazione dei figli divorziati che si ritrovano con un nuovo papà? Io spero ancora che i due genitori tornino insieme e si liberino di questo nuovo papà. Sono un po' la figlia che fa i dispetti per mandare via il nuovo papà". La senatrice M5s Elena Fattori, ancora sotto la lente dei Probiviri e quindi a rischio espulsione, si racconta così dai microfoni di 'L'Italia s'è destà su Radio ...

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori piccona il M5s : 'Quali ministri sono da sostituire' - colpo di grazia : Dopo Gregorio De Falco , sarà Elena Fattori la prossima espulsa del Movimento 5 Stelle . Italia Oggi ne è convinto, e le parole della stessa senatrice grillina sembrano confermare il presagio. Su ...

Elena Fattori (M5S) anche lei a rischio espulsione - minaccia il Movimento… “Non mi butterete fuori facilmente” : Elena Fattori rischia anche lei l’espulsione dal Movimento, come avvenuto per capodanno ad alcuni senatori 5 stelle. Ma lei è avverte di essere pronta a difendersi Non è stata ancora espulsa, Elena Fattori, ma sulla sua testa pende ancora la spada di Damocle dei probiviri del M5s che il 31 dicembre hanno espulso Gregorio De Falco e altri tre “dissidenti” grillini. “Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Luigi ...

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori lo minaccia : "Cosa succede si mi espelli dal M5s" : Non è stata ancora espulsa, Elena Fattori, ma sulla sua testa pende ancora la spada di Damocle dei probiviri del M5s che il 31 dicembre hanno espulso Gregorio De Falco e altri tre "dissidenti" grillini. "Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Luigi Di Maio dice che nessuno è indispensabil

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori lo minaccia : 'Cosa succede si mi espelli dal M5s' : Se verrà espulsa, giura, farà ricorso: 'Il Movimento 5 stelle è la mia casa politica e ho ancora tante battaglie da portare avanti. Quindi se decidono di espellermi mi rivolgerò al mio avvocato e mi ...

De Falco e De Bonis espulsi da M5S/ Elena Fattori - 'cacciano anche me? Farò ricorso...' : espulsi dissidenti De Falco e De Bonis: Collegio Probiviri M5s mette a rischio anche Paola Nugnes e Elena Fattori. Rivolta ribelli anti-Di Maio

Elena Fattori : "M5s sta andando verso destra" : "Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Di Maio dice che nessuno è indispensabile perché ci sono parlamentari di destra pronti a entrare in questa maggioranza". A parlare è Elena Fattori, senatrice M5s, che insieme alla collega Paola Nugnes è sotto procedimento disciplinare da parte del Movimento.Senatrice, a differenza di De Falco e De Bonis che sono stati espulsi, il giudizio su di lei è ancora ...

M5S - Fattori 'De Falco Temevano sua capacità di leadership. Anche io voglio essere giudicata al più presto' : Ho bisogno di sapere, in queste condizioni è difficile lavorare, portare avanti un'azione politica forte, incisiva'. Cosa chiede ai vertici del Movimento? 'Che si torni a dialogare. Mettendo da parte ...

"Se mi cacciano faccio ricorso e chiedo io 100mila euro - oltre ai danni biologici e penali". La Fattori - M5s - sulle barricate : Elena Fattori, senatrice M5s che vorrebbe lottare per i principi originari del Movimento per questo derubricata nel ruolo di dissidente, ci tiene a precisare, parlando al Corriere della sera, che lei ieri non ha votato il decreto Genova perché stava male. "Avrei tanto voluto esserci al Senato per il voto sul decreto Genova e Ischia». Anche se avrebbe votato contro, come precisa.«La questione del condono di Ischia la sapete. ...

M5S - esplode il caso ribelli. Fattori : «Terrorismo psicologico». De Falco : «Io coerente» : Il grande squallore della politica del passato era quello di sentire promesse che poi non venivano mantenute perché qualcuno pensava prima ai propri interessi, economici, mediatici, ideologici, ...

M5S - esplode il caso ribelli. Fattori : 'Terrorismo psicologico'. De Falco : 'Io coerente' : Il grande squallore della politica del passato era quello di sentire promesse che poi non venivano mantenute perché qualcuno pensava prima ai propri interessi, economici, mediatici, ideologici, ...