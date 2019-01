Facebook ha censurato il trailer di lancio di GRIS

eurogamer

: Il trailer di lancio di #GRIS è stato censurato da #Facebook - Eurogamer_it : Il trailer di lancio di #GRIS è stato censurato da #Facebook - alfonsocorvino1 : Sono stato censurato... Oggi ho commentato un post del ministro Di Maio, e gli facevo notare che i provvedimenti pr… - GuidoRusticoni : RT @TommasoPincio: Oggi o ieri, non ricordo, un amico si lamentava perché Facebook gli ha censurato una frase razzista, essendo incapace d… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Uno dei capolavori più recenti del panorama videoludico indie,, sviluppato dai ragazzi di Nomada Studios e reduce da un clamoroso quanto meritato successo di pubblico, si è imbattuto nella censura di. Perché?, vi chiederete. Cosa ci sarà mai di così grottesco, violento o in generale esplicito in un gioco che riesce a smuovere le fondamenta del nostro animo, riproponendoci ancora una volta la questione del rapporto tra medium videoludico e arte?Dualshockers ha riportato il caso, citando un tweet del publisher Devolver Digital. Una scena deldidiè stata mal digerita dall'algoritmo di, che ha classificato il contenuto come sessualmente esplicito e l'ha quindi rimosso dalla piattaforma.L'episodio in questione raffigura la protagonista del gioco nel momento in cui si imbatte nella statua di pietra di una donna: il monolite si sgretola e dalle ...