Facebook | “Dipendenti demoralizzati | il posto lavoro è un culto”

meteoweb.eu

: Quindi se il governo non fosse intervenuto su Carige e la banca fosse fallita lo avreste criticato dicendo che non… - emanuelepisano : Quindi se il governo non fosse intervenuto su Carige e la banca fosse fallita lo avreste criticato dicendo che non… - beKiwiDrop : Fincantieri con i suoi 20000 dipendenti ed una dozzina di cantieri sparsi in tutta Italia è l’azienda interamente s… - donatmonsellato : molti dei lavoratori italiani sono dipendenti dello Stato, del parastato, nelle società partecipate dallo Stato e n… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Sonoe fingono di essere contenti sempre e, soprattutto, di amare il ”culto” di. Il tutto per non compromettere le loro valutazioni. Ma lo scontento dei dipendenti diinizia comunque a emergere.A ricostruire il morale a terra e la cultura all’interno di Menlo Park e’ Cnbc sulla base di interviste con decine di dipendenti ed ex. Una delle prove del calo di ‘popolarita” die’ il crollo dal primo al settimodel social media di Mark Zuckerberg nella classifica di Glassdorr sui posti ritenuti migliori per lavorare.Alcuni ex dipendenti definiscono l’ambiente lavorativo diuna ‘bolla’, con le decisioni prese dai manager e i dipendenti invitati a non mostrare nessuna contrarieta’. A questo si aggiunge il pressing sui dipendenti affinche’ si creino legami ...