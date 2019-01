F1 | Helmut Marko spaventa la Red Bull | penalizzazioni in vista del 2019 a causa della

F1 – Condizioni Niki Lauda - Helmut Marko rassicura tutti : “ecco come sta” : Helmut Marko e le Condizioni di Niki Lauda: le parole del consulente della Red Bull sullo stato di salute del presidente non esecutivo Mercedes Niki Lauda ha mandato in allarme tutto il mondo della F1, quattro mesi fa, per le sue Condizioni di salute che lo hanno costretto ad un lungo periodo in ospedale e ad un intervento chirurgico per un trapianto di polmone. Il presidente non esecutivo della Mercedes adesso è in buone condizione e sta ...

F1 - Mick Schumacher disegna il proprio futuro : Helmut Marko però lo snobba : Il consulente della Red Bull ha sottolineato come il giovano pilota tedesco non sia nei radar del team di Milton Keynes La Red Bull non si iscriverà alla corsa per Mick Schumacher, lasciando campo libero a Mercedes e Ferrari. Il team di Milton Keynes non parteciperà all’asta per il giovane pilota tedesco, a confermarlo è proprio super consulente Helmut Marko. Photo4/LaPresse L’austriaco non ha nessuna intenzione di mettere le ...

F1 - Helmut Marko sferza Ocon : “vedrà le cose diversamente nel 2019 - quando sarà commentatore tv” : Il consulente della Red Bull è tornato a parlare di Ocon, lanciandogli una frecciatina velenosa relativa alla prossima stagione Le scorie del contatto avvenuto ad Interlagos tra Max Verstappen ed Esteban Ocon non si sono ancora dissolte, nonostante la stretta di mano tra i due piloti e la penalità inflitta all’olandese dopo gli spintoni. Photo4/LaPresse Quanto avvenuto in pista in Brasile non è stato dimenticato dalla Red Bull, in ...

F1 - Helmut Marko : “Ad Ocon hanno promesso un sedile in Mercedes nel 2020” : Caso chiuso? Non del tutto. Le polemiche dopo l’incidente che ha avuto per protagonisti l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il francese Esteban Ocon (Force India) non accennano a smorzarsi. Il crash nel corso del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula Uno 2018, che ha vanificato la possibile seconda vittoria dell’olandese nel campionato, coinvolge anche i dirigenti delle due squadre. Ad gettare benzina sul ...

F1 - Helmut Marko vuole affrettare i tempi : “conto di vedere Verstappen campione del mondo già nel 2019” : Il consulente della Red Bull ha espresso le proprie sensazioni in vista della prossima stagione, sottolineando di puntare alla vittoria del titolo con Max In casa Red Bull sono convinti, Max Verstappen può puntare alla vittoria del titolo mondiale già nel 2019. A sottolinearlo è Helmut Marko, estasiato dalle prestazioni del suo pupillo già in questo finale di stagione. Photo4/LaPresse Un’eventuale successo di Mad Max lo renderebbe il ...

F1 – Ricciardo in pole position in Messico : l’incontro con Helmut Marko è… gelido [VIDEO] : Daniel Ricciardo conquista la pole position del Gp del Messico: l’incontro con Helmut Marko è tutt’altro che caloroso, ma non mancano i complimenti Mentre la MotoGp festeggia la vittoria di Maverick Vinales al Gp d’Australia, la F1 deve attendere ancora qualche ora per scoprire chi si aggiudicherà il successo al Gp del Messico. Intanto, in casa Red Bull, si festeggia per la splendida doppietta in qualifica, con Daniel ...