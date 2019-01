Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Inter - Politano : “Psv - che rimpianto! Ma possiamo vincere l’Europa League” : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, ha parlato dell’anno appena trascorso: “Il 2018 è stato l’anno più bello della mia vita, dal matrimonio ai nerazzurri in Champions e alla Nazionale. Sinceramente non mi aspettavo di giocare tutte le partite, il trasferimento a Milano mi sembrava un salto così grande… Devo […] L'articolo Inter, Politano: “Psv, che ...

Inter - Politano : 'Europa League - noi in finale con Sarri. Farò più gol' : Politano revolution. Il 2018 è stato il suo anno, "il migliore di sempre" per tanti motivi: "Il matrimonio, il passaggio all'Inter, l'esordio in Cham­pions, il gol in Nazionale" . Soprattutto il primo ...

Politano carica l'Inter : 'Vinciamo l'Europa League in finale contro il Chelsea' : L'attaccante esterno dell'Inter, Matteo Politano ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Il 2018 è stato l'anno più bello della mia vita , dal matrimonio ai nerazzurri in Champions e alla Nazionale. Sinceramente non mi aspettavo di giocare tutte le partite , il trasferimento a ...

Biglietti Inter-Rapid Vienna - Europa League : vendita libera dal 17 gennaio : L’Inter, dopo essere stata eliminata dalla UEFA Champions League, è approdata in Europa League. I nerazzurri affronteranno il Rapid Vienna ai sedicesimi di finale della competizione. Il match di andata verrà disputato in Austria il 14 febbraio all’Allianz Stadion, mentre la partita di ritorno sarà giocata a San Siro il 21 febbraio. In vista della sfida casalinga, la società ha già aperto la vendita dei Biglietti. La Fase 1 prevede la prelazione ...

