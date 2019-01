Esce ‘calciatori 2018-2019’ | la nuova raccolta Panini sul calcio italiano

calcioweb.eu

(Di martedì 8 gennaio 2019) E’ uscita in edicola “Calciatori-2019”, la 58a edizione della collezione ufficiale di figurinededicata ai protagonisti del campionato. Lasi compone in tutto di 734 figurine (di cui 136 speciali foil, laminate e silver), che possono essere raccolte in un fantastico album di grande formato da 128 pagine. La copertina, anche quest’anno di grande effetto e realizzata con trattamenti speciali, celebra venti grandi campioni delle squadre di Serie A TIM: il pluri-premiato “Pallone d’Oro” Cristiano Ronaldo, per la prima volta sulla copertina della collezione, guida la corsa allo scudetto con altri 19 campioni, in rappresentanza dei club che si contendono il torneo. Tante le novità di questa, a partire dai mini-statini sul retro delle figurine dei giocatori della Serie A TIM, alla Nazionale femminile e alla Nazionale Under 21. Torna quest’anno il grande ...