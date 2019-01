Elisabetta Gregoraci allo scoperto con il nuovo fidanzato | le prime foto su Instagram

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia : paura passata per la showgirl - tornerà presto in Italia : Elisabetta Gregoraci per giorni bloccata in Thailandia a causa delle cattive condizioni meteo potrà fare presto ritorno in Italia Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta tornare in Italia qualche giorno fa, ma un uragano l’ha tenuta bloccata nel suo hotel in Thailandia dove ha soggiornato in occasione delle vacanze natalizie (vedi qui). Dopo giorni di relax e sole, infatti, Elisabetta Gregoraci, ha annunciato sui social la cancellazione ...

Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto : le prime foto con il nuovo compagno : Dopo la paura, in Thailandia è tornato il sereno ed Elisabetta Gregoraci ha ufficializzato sui social l’amore con Francesco Bettuzzi. L’ex moglie di Flavio Briatore, mamma del piccolo Nathan Falco, ha infatti postato in rete le prime foto di coppia con l’imprenditore con cui ha voltato pagina dopo il divorzio, avvenuto circa un anno f, dal suo ex marito. Nei giorni scorsi la bella showgirl e conduttrice calabrese è volata in Thailandia per ...

Elisabetta Gregoraci in Thailandia col fidanzato : la grande paura è passata : Elisabetta Gregoraci: la paura è finita, può godersi le vacanze con il suo fidanzato Niente più paura per Elisabetta Gregoraci che aveva fatto presente, via social, che stava vivendo ore di angoscia. Purtroppo la bella calabrese si è trovata coinvolta da una ondata di tempeste in Thailandia dove era in vacanza per festeggiare l’arrivo del nuovo […] L'articolo Elisabetta Gregoraci in Thailandia col fidanzato: la grande paura è ...

Elisabetta Gregoraci piange in tv per la mamma morta : «Mi manca tutto di lei» : Elisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta Gregoraci«Era la mia migliore amica. Mi manca tutto di lei». Elisabetta Gregoraci, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, non ha trattenuto le lacrime parlando della madre Melina, uccisa da un tumore al seno, all’età di 54 anni, nel 2011. «Era una donna meravigliosa, molto altruista. Sempre positiva, nonostante la malattia. ...

Elisabetta Gregoraci - paura in Thailandia. Mara Venier - il messaggio pieno di emozione : "Tesoro..." : La grande paura di Elisabetta Gregoraci non è ancora finita. Bloccata in Thailandia, dov'era in vacanza per Capodanno, a causa di una violentissima ondata di tempeste, la showgirl ex moglie di Flavio Briatore ha testimoniato sui social tutta la sua preoccupazione e sempre su Instagram ha raccolto l'

Elisabetta Gregoraci - paura in Thailandia. Mara Venier - il messaggio pieno di emozione : 'Tesoro...' : La grande paura di Elisabetta Gregoraci non è ancora finita. Bloccata in Thailandia , dov'era in vacanza per Capodanno, a causa di una violentissima ondata di tempeste , la showgirl ex moglie di ...

Elisabetta Gregoraci - ansia e paura : «Sono bloccata in Thailandia dalla tempesta» : ansia per Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia dalla tempesta. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore è bloccata in Thailandia e non può più fare rientro in Italia....

Elisabetta Gregoraci - news dalla Thailandia : il messaggio di Mara Venier : Elisabetta Gregoraci, Thailandia: la showgirl risponde a Mara Venier e fa sapere come sta In queste ultime ore, la showgirl Elisabetta Gregoraci, partita per una vacanza in Thailandia, ha aggiornato i fan di essere rimasta bloccata nel paese a causa della tempesta tropicale Pabuk. Com’è successo ad altri milioni di turisti, anche il suo volo è stato […] L'articolo Elisabetta Gregoraci, news dalla Thailandia: il messaggio di Mara ...

Paura per Elisabetta Gregoraci : “Bloccata in Thailandia per la tempesta. Sono in albergo al sicuro - ma situazione non è bella” : Migliaia di turisti Sono bloccati in Thailandia a causa di una forte perturbazione che ha causato, finora, tre vittime. In queste ore la tempesta tropicale Pabuk è stata declassata a depressione dal Dipartimento meteorologico locale. Aeroporti e servizi di traghetti stanno tornando, poco a poco, alla normalità. Su un’isola c’è anche la showgirl Elisabetta Gregoraci, che ha condiviso sui social la sua Paura: “Sono in albergo e ...

Tempesta Pabuk - Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia : La Tempesta Pabuk che ha colpito la Thailandia continua a creare disagi. Anche ai vip come Elisabetta Gregoraci, l'ex moglie di Flavio Briatore che alloggia al Ritz Carlton di Koh Samui."Sarei dovuta partire per Singapore ma sono rimasta bloccata qui, il mio volo è stato cancellato. Sono al sicuro, sono in albergo, però non si può uscire. La situazione non è bella. Speriamo che non vada via la luce così come dicono", racconta ai suoi con un ...

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia dalla tempesta tropicale Pabuk : Piccola disavventura per la ex co-conduttrice di Made in sud, Elisabetta Gregoraci, che è rimasta bloccata in Thailandia. Tutto questo è successo a causa della tempesta tropicale Pabuk, che si è abbattuta con inaudita violenza sul paese asiatico e ha provocato la cancellazione di parecchi voli riuscendo a bloccare migliaia di persone fra cui anche alcune celebrity che volevano trascorrervi le festività natalizie.Ha spiegato la Gregoraci ...

Elisabetta Gregoraci BLOCCATA IN THAILANDIA / Video - 'E' arrivato Pabuk - bisogna stare al riparo' : ELISABETTA GREGORACI BLOCCATA dalla tempesta tropicale in THAILANDIA, posta Video su Instagram per tranquillizzare i fan: 'Sono al riparo in albergo'

Elisabetta Gregoraci - ansia e paura : «Sono bloccata in Thailandia dalla tempesta» : ansia per Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia dalla tempesta. L?ex moglie di Flavio Briatore è bloccata in Thailandia e non può più fare rientro in Italia. Tutta...

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia : la showgirl non può tornare in Italia : Elisabetta Gregoraci in Thailandia: bloccata dalla tempesta tropicale Ore difficili per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore è bloccata in Thailandia e non può più fare rientro in Italia. Tutta colpa della tempesta tropicale Pabuk che si è abbattuta sul paese e ha portato alla cancellazione dei numerosi voli. Secondo gli esperti si tratta […] L'articolo Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia: la showgirl non può ...