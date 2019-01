È successo in TV – 8 gennaio 1990 | quella telefonata a Sandra Milo VIDEO

È successo in TV - 7 gennaio 2006 : Antonella Clerici prende Il treno dei desideri : Dopo le sbornie natalizie (di 13 anni fa), Rai 1 apre la nuova stagione con la signora dei fornelli, Antonella Clerici. E' il 7 gennaio 2006 quando debutta in prima serata su Rai 1 Il treno dei desideri. Il programma è un nuovo show del sabato sera, rigorosamente in diretta dallo studio 10 di Cinecittà, ed è dedicato a chi ha un sogno di realizzare.La scenografia riprende il titolo del programma ambientandosi in una grande stazione ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Gennaio) : successo per i Clippers di Gallinari - Minnesota vince e licenzia Thibodeau : Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 ...

È successo in TV - 6 gennaio 1975 : la fine di Canzonissima : E' il 6 gennaio 1975, sulla Rete Uno va in onda l'ultima edizione di Canzonissima che così conclude il suo corso dopo 12 edizioni andate in onda dal 1958 al 1962 e all'ultima serie del 1974/'75 condotta (al pomeriggio della domenica), ancora dalla Carrà che torna dopo le due edizioni condotte con Corrado nel 1970 e 1971. Insieme a lei la partecipazione di Cochi e Renato e Topo Gigio, il programma si concluse definitivamente anche per i ...

Fuga da Reuma Park/ Su Canale 5 il film di minor successo di Aldo - Giovanni e Giacomo - oggi - 5 gennaio 2019 - : Fuga da Reuma Park, la trama e il cast del film in onda su Canale 5 oggi, sabato 5 gennaio 2019 con Aldo, Giovanni e Giacomo.

È successo in TV – 5 gennaio 2012 : Francesca Michielin vince X Factor 5 : E' giovedì 5 gennaio 2012, su Sky Uno va in onda la finalissima della quinta edizione di X Factor, la prima targata Sky dopo 4 annate in Rai. Tra i concorrenti compare una (allora) sedicenne di Bassano del Grappa, una certa Francesca Michielin: viso da brava ragazza, determinazione da artista, voce che conquista il pubblico, tanto da sbaragliare la concorrenza dei Moderni (arrivati secondi) e di Antonella Lo Coco (terza classificata), e ...

È successo in TV – 4 gennaio 2016 : debutta Take me Out : E' il 4 gennaio 2016 quando Real Time sceglie di dare una scossa al suo access prime time, come? Con un gioco singolare, dal titolo Take me out - Esci con me. Il programma proviene direttamente dall'Australia: è un format chiamato Taken Out. In Italia è condotto da Gabriele Corsi (alla sua prima esperienza da conduttore in solitaria) e mette al centro un ragazzo single in cerca d'amore.Il protagonista deve fare colpo su un panel di 30 ...

Ascolti tv 1°gennaio 2019 - Roberto Bolle di successo per Raiuno : Ascolti tv 1° gennaio 2019. Il nuovo anno si apre nel segno di Roberto Bolle . Dopo il grande successo di Amadeus a Capodanno con L'Anno che verrà al 35% di share, riconosciuto anche dai vertici di ...

È successo in TV – 2 gennaio 2017 : debutta l'esperimento de Il Collegio (video) : Oggi ripercorriamo una trasmissione che passo dopo passo si è conquistato la sua buona fetta di pubblico. Cosa accade quando 18 ragazzi vengono rispediti indietro nel tempo, fino al 1960? Il 2 gennaio 2017 arriva per la prima volta in tv un innovativo docu-reality Il Collegio in onda per 4 puntate (una a settimana) in prima serata su Rai 2. Cosa è Il Collegio? Un semplice ma efficace inedito esperimento sociale - prodotto da Magnolia - ...

È successo in TV – 1 gennaio 1977 : l'ultimo Carosello della storia (video) : Oggi nel passato: 42 anni fa l'ultimo Carosello della storia con Raffaella Carràprosegui la letturaÈ successo in TV – 1 gennaio 1977: l'ultimo Carosello della storia (video) pubblicato su TVBlog.it 01 gennaio 2019 09:00.

NBA 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...