Discovery Italia si conferma terzo editore tv nel 2018

Accordo Sky Italia - Discovery Italia - rinnovata la partnership per canali Discovery e Eurosport : Discovery Italia ha rinnovato la propria partnership con Sky Italia relativamente ai suoi canali Discovery ed Eurosport : Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport 1 e Eurosport 2. Nell’offerta Sky continueranno così ad essere presenti numerose produzioni targate Discovery , come avventura, spazio, scienza, natura ed i più importanti eventi sportivi di Eurosport nelle discipline storiche come...

Rugby – Italia vs All Blacks contro la violenza di genere : Discovery Italia e Action Aid insieme per l’importante progetto : Fir, Discovery Italia e Action Aid insieme contro la violenza di genere per Italia-All Blacks La grande attesa per il Cattolica Test Match della Nazionale Italiana Rugby contro i mitici All Blacks si arricchisce di un’importante iniziativa a sfondo sociale che mette una accanto all’altra Discovery Italia – national broadcaster dei Cattolica Test Match e del 6 Nazioni con il canale 52 DMAX – ActionAid e la Federazione Italia Rugby. Sabato, ...