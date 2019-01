Dipendenza affettiva | cos’è e come riconoscerla?

Dipendenza affettiva : definizione ed esempi : In inglese suona come “love addiction”, molto più cool e trendy rispetto al termine che viene utilizzato in italiano: Dipendenza affettiva. Di fatto non è un concetto né cool né trendy perché questa Dipendenza è un problema per chi ne soffre e anche per coloro che convivono o frequentano chi ne soffre. (altro…) The post Dipendenza affettiva: definizione ed esempi appeared first on Idee Green.

Amore o Dipendenza affettiva? : Come trasformare la dipendenza affettiva in AmoreCome trasformare la dipendenza affettiva in AmoreCome trasformare la dipendenza affettiva in AmoreCome trasformare la dipendenza affettiva in AmoreCome trasformare la dipendenza affettiva in AmoreL’Amore e la dipendenza affettiva sono divise da un confine sottile, talvolta impercettibile tanto che spesso si confondono l’uno con l’altra. Se state cercando segnali che confermino o meno il vostro ...

'Io - lui e nessun altro' - il libro della giornalista Ansalone sulla Dipendenza affettiva : Anna Ansalone è una giornalista irpina e da poco ha pubblicato il suo romanzo rivelazione "Io, lui e nessun altro". Un racconto semplice, scorrevole, alla portata di tutti. Il tema è la dipendenza affettiva. Anna Ansalone tocca un tema comune a molte donne. E' semplice entrare in questo tunnel, più difficile è uscirne. La fame d'amore ci porta a idealizzare la persona che abbiamo affianco. Questa idealizzazione giustifica ogni comportamento ...