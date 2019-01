Diabete | ecco i sorprendenti benefici della frutta essiccata sul controllo degli zuccheri

Diabete - preoccupati della frutta come fonte di zuccheri? Ecco quali tipi è possibile consumare in sicurezza : Le persone che soffrono di Diabete e quelle che seguono diete basate sull’indice glicemico (IG) possono mangiare la frutta secca, sapendo che non causerà un picco di glicemia rispetto ad alimenti a base di amido, come il pane bianco, suggerisce un nuovo studio condotto dai ricercatori del St. Michael’s Hospital di Toronto e pubblicato sulla rivista Nutrition and Diabetes. L’indice glicemico è stato sviluppato dal Dott. David Jenkins del ...

Diabete e glicemia alta - fatalismo o casualità? Ecco i quattro tipi di diabetici : Il Diabete è una delle patologie più diffuse tra le popolazione dei paesi maggiormente sviluppati, ma esistono diversi tipi di diabetici, quattro per la precisione. Ci sono i “cittadini fatalisti“, convinti che avere il Diabete non dipenda da loro e che non credono che adottare uno stile di vita sano possa fare la differenza anche in quanto la vita nelle città lo rende quasi impossibile, e “i giovani preoccupati ma ...

Dieta contro il Diabete : ecco cosa mangiare e cosa evitare : La Dieta corretta contro il diabete prevede l'esclusione di alcuni alimenti che possono essere dannosi. ecco cosa si può mangiare e cosa va evitato.

Diabete - ecco le fake news in rete : (immagine: Pixabay) I social network la fanno da padroni. Anche quando si tratta di informarsi su questioni di salute. È quanto rivela la prima ricerca scientifica italiana sulle fake news in rete sul Diabete, presentata oggi proprio in occasione della Giornata mondiale del Diabete. Secondo lo studio – promosso da Sanofi e realizzato da Brand Reporter in collaborazione con l’Associazione medici diabetologi (Amd) – in testa c’è ...

Ecco la bevanda che riduce del 25% il rischio di sviluppare Diabete di tipo 2 : Una bevanda, molto popolare, ridurrebbe del 25% il rischio di sviluppare diabete di tipo 2: lo sostengono gli esperti dell’Institute for Scientific Information on Coffee, che nel corso dell’Annual Meeting della European Association for the Study of diabetes 2018 di Berlino hanno organizzato un evento sul tema “Caffè e diabete di tipo 2: una revisione delle ultime ricerche“. Mattias Carlström del dipartimento di Fisiologia ...

Diabete in "crescita inarrestabile" : ecco perché molti non usano i nuovi farmaci più efficaci : 'Nuova pandemia'. 'Crescita inarrestabile'. 'Spaventosa impennata'. Questo è il Diabete. Quattro milioni gli italiani che ne soffrono e le proiezioni dell'International Diabetes Federation, IDF, ...

Diabete : ecco come prevederne l’insorgenza e a curarlo in modo sempre più personalizzato : Non più semplici fotografie descrittive del presente, ma “predizioni” su chi in futuro si ammalerà di Diabete o ne svilupperà le complicanze, grazie all’individuazione di inediti fattori di rischio, e informazioni precise sugli effetti delle terapie, in modo da sapere in anticipo qual è il farmaco che funzionerà meglio a seconda del singolo paziente, coniugando efficacia e risparmio. Queste le grandi opportunità che Big Data e Intelligenza ...

Diabete e pressione alta : ecco cosa si rischia e come riconoscere i segnali : Chi soffre di Diabete deve prestare particolare attenzione anche alla pressione alta: normalmente la prevalenza dell’ipertensione arteriosa nella popolazione adulta è pari a circa il 35% ma questa percentuale sale nel diabetico sino al 70%, anche all’80%. Purtroppo in Italia non c’è una appropriata cultura della prevenzione e del controllo di questo fattore di rischio. Basta pensare che un italiano su tre non sa di avere la pressione alta. ...

Chi soffre di Diabete “rischia di perdere i denti” : ecco i sintomi da non trascurare : In Italia ci sono 3,9 milioni di persone che soffrono di diabete mentre sono ben 8 i milioni di italiani che hanno sviluppato una parodontite, con forme spesso gravi. Quello che non tutti sanno è che queste patologie sono spesso correlate: chi soffre di diabete ha un rischio tre volte superiore di ammalarsi di parodontite e, viceversa, chi soffre di parodontite ha una maggiore tendenza a sviluppare il diabete. L’allarme viene dalla Società ...

Controllare il Diabete mangiando : ecco alcuni alimenti che aiutano ad evitare forti aumenti di glicemia : Controllare i picchi glicemici grazie all’alimentazione è possibile. Ci sono alimenti che aiutano l’insulina a “fare il proprio lavoro” e dunque a smaltire in maniera efficace gli zuccheri nel sangue. Tra questi uno dei più efficaci è sicuramente l’avocado. Fonte di sali minerali, di acidi grassi omega 3 e di vitamine, il frutto tropicale è un valido alleato contro la sindrome metabolica, e dunque contro tutti i ...

