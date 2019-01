Di Maio pro Gilet gialli | interviene l’Eliseo | “Niente polemiche | si tratta solo di

Chi sono Rouillé e Yonnet i leader autoproclamati dei gilet gialli che incontreranno Di Maio : ...gialloverdi - Chi sono i media amici dei gilet francesi Lega e M5s si schierano con gilet gialli e ruspe anti Macron dimostrando che i balconari della chiusura hanno capito i nuovi confini del mondo ...

La provocazione di De Magistris : a Di Maio - Salvini e Toninelli tre manuali sul diritto alla navigazione : ... marittima, interna e aerea, in tre copie, di cui ho voluto far omaggio, sempre con spirito di confronto e non solo di propaganda politica, ai ministri Di Maio, Salvini e Toninelli', spiega De ...

Michele Emiliano attacca Luigi Di Maio : "Promesse non mantenute - i pugliesi non perdonano" : "Avevo creduto alle promesse del Movimento 5 stelle, pensavo davvero che avessero cura della salute dei cittadini di Taranto ma purtroppo in quel benedetto ministero non si riesce più a parlare da quando c'è Luigi Di Maio. Sono spariti. Come quelli che ti devono dei soldi". Michele Emiliano, ospite

Banca Carige - approvato decreto-legge a tutela dei risparmiatori. Di Maio : “Bce va dotata di strumenti rafforzati di controllo” : Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti su Banca Carige e a tutela della clientela e dei risparmiatori. In particolare, viene prevista la possibilita' per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidita' che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati ...

Di Maio ai gilet gialli : « M5S pronto a darvi sostegno». La Francia «Fate pulizia a casa vostra» : Il vicepremier scrive una lettera aperta al movimento francese e mette a disposizione la piattaforma Rousseau: «Avete lo stesso spirito del Movimento degli inizi»

Prossima settimana iniziativa Dibba-Di Maio su elezioni europee : Entra sempre piu' nel vivo la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le prossime europee che si terranno a maggio. E la Prossima settimana, apprende l'Agi, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, rientrato dal suo viaggio in Sud America, terranno un'importante iniziativa. Anche se, al momento, non viene fatto trapelare di piu'. I due probabili 'frontman' di M5s nella Prossima gara politica, insieme gia' a Capodanno - non solo per ...

Migranti - de Magistris : “Abbiamo 450 imbarcazioni pronte per il recupero. Le parole di Di Maio? Livello davvero basso” : “Salvini non vuole far entrare la nave in territorio italiano? A Napoli abbiamo la disponibilità di 450 imbarcazioni per andare a recuperare queste persone che stanno morendo. Li andremo a soccorrere in acque internazionali perché il diritto del mare dice di salvare e prestare soccorso alle persone che stanno per morire”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Uno, nessuno, 100Milan” (Radio24) dal sindaco di Napoli, Luigi de ...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio sul referendum propositivo : Lega e M5s - altra frattura : Sarà il referendum propositivo il prossimo tema di scontro fra Lega e M5S? La questione arriverà in Aula alla Camera a metà gennaio e le distanze nella maggioranza sono ancora notevoli. A chiarire il pensiero della Lega ci pensa direttamente Matteo Salvini ai microfoni del Tg3. "Coinvolgere i cittad