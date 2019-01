Di Maio | da Renzi | Boschi e giornali balle sulle banche

Decreto Carige divide l'Italia - Renzi : 'si vergognino per offese e insulti'. Di Maio : 'noi non la venderemo a due euro' : E invece ora proprio loro, i populisti, potrebbero trovarsi costretti ad aiutare quel mondo che, in teoria, hanno sempre detestato, quelle banche che hanno sempre etichettato come poteri forti. Nel ...

Salvataggio Carige - Boschi e Renzi attaccano Salvini e Di Maio : 'Smentiti 5 anni di insulti' : Esplode la polemica politica sul caso Carige dopo che il governo gialloverde ha dato il via libera all'operazione salvagente sul modello Mps. 'Smentiti cinque anni di insulti contro di noi', attaccano dal Pd Matteo Renzi ...

Carige - Renzi contro Salvini e Di Maio : 'Vergognatevi - su banche ci avete insultato per anni' : Per l'ex presidente del Consiglio 'sono bastati 10 minuti di una riunione notturna del Cdm per smentire cinque anni di menzogne contro di noi' -

Il governo salva Carige (a spese nostre) - Renzi attacca Di Maio e Salvini : "Vergognatevi" : Il Consiglio dei ministri mette nel conto lo stesso intervento del governo Pd targato Gentiloni. E prospetta un'eventuale...

Il Governo salva le banche - Renzi : 'Salvini e Di Maio piccoli imbroglioni' (VIDEO) : È durata soltanto dieci minuti la riunione straordinaria che, nella tarda serata di ieri, é servita al consiglio dei ministri del Governo Conte per varare un decreto volto a salvare la Cassa di risparmio di Genova. 'Il Governo ha fatto bene" ha commentato Matteo Renzi, che ha però immediatamente colto la palla al balzo per rimarcare come in passato, di fronte ad analoghi decreti salva banche voluti dai precedenti Governi, alcuni degli attuali ...

