Di Maio contro Macron |   paragonò il nostro governo alla lebbra

agi

: RT @jacopo_iacoboni: Sopra, la lettera di ieri di Di Maio: gilet gialli non mollate, siamo come voi, contro Macron Sotto, la lettera 23 no… - ale_mayer : RT @jacopo_iacoboni: Sopra, la lettera di ieri di Di Maio: gilet gialli non mollate, siamo come voi, contro Macron Sotto, la lettera 23 no… - claudioconv91 : RT @jacopo_iacoboni: Sopra, la lettera di ieri di Di Maio: gilet gialli non mollate, siamo come voi, contro Macron Sotto, la lettera 23 no… - MarkAnthonySina : @HuffPostItalia Ha ragione Di Maio. Oltretutto Macron tifava per i vulcani affinché intere città venissero ricopert… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) "La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli, ha dichiarato: "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Diimparino a fare pulizia in casa loro". Forse si dimentica di quando il suo presidente, Macron, parlando delci aveva paragonato". Lo scrive il vicepremier Luigi Disu Facebook ricordando le sue parole: "Li vedete crescere come una, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire". "Quanta ipocrisia - aggiunge Di- Il popolo francese chiede il cambiamento e un maggiore ascolto delle loro esigenze. Non posso non condividere questi desideri, nè penso di dire nulla di offensivo verso i cittadini francesi. E' chiaro che qualcosa deve cambiare. ...