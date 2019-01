huffingtonpost

: Di Maio attaccava Gentiloni per il salvataggio pubblico di Mps ma il Governo Conte userà le stesse risorse per salv… - HuffPostItalia : Di Maio attaccava Gentiloni per il salvataggio pubblico di Mps ma il Governo Conte userà le stesse risorse per salv… - HuffPostItalia : Quando Di Maio attaccava Gentiloni: 'Il primo atto politico? Venti miliardi alle banche' - I_am_Clau : RT @HuffPostItalia: Di Maio attaccava Gentiloni per il salvataggio pubblico di Mps ma il Governo Conte userà le stesse risorse per salvare… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Per salvare Carige ilpotrebbe attingere al fondo di 20 miliardi stanziato dalper salvare MpS. Quelche tanto animò un duro intervento dell'allora vicepresidente della Camera Luigi Dinell'aula di Montecitorio contro l'esecutivo guidato da Paolo: "Poi è arrivato lei Presidente. Il suo primo atto politico? Un decreto per trasferire 20 miliardi di euro alle banche italiane". Il leader Cinque Stelle accusava ildi aiutare le banche: "Dopo 4 anni passati a dirci che non c'erano soldi per il reddito di cittadinanza, per le forze dell'ordine, per le imprese italiane, per il fondo per le disabilità, ha cacciato fuori dal cilindro 20 miliardi. Complimenti!". Ora, nel caso di una ricapitalizzazione precauzionale con intervento, come ipotizzato dal comunicato delal termine del Consiglio dei ...