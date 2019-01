Decreto Carige divide l' Italia | Renzi | ' si vergognino per offese e insulti' Di Maio

Possibile nazionalizzazione di Carige con il Decreto legge - : Finanza & Dintorni Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri cambia la situazione di Carige. Una nazionalizzazione ora è Possibile. In un minuto e mezzo e con un linguaggio accessibile ...

Banca Carige - il Decreto del governo ha salvato l’istituto con soldi pubblici come ha fatto il Pd? : Il decreto varato dal Consiglio dei ministri per salvare la Banca Carige ricalca in parte quanto fatto dai precedenti esecutivi, guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, per salvaguardare altri istituti Bancari. Cosa prevede il decreto e quali sono le similitudini con quanto fatto nei casi precedenti come Mps e le popolari venete.Continua a leggere

Carige - arriva il Decreto del governo : garanzie e pubbliche e possibile ricapitalizzazione : La garanzia pubblica per nuove emissioni di bond e, in scenari di “particolare severità”, la possibilità di accedere a una ricapitalizzazione a scopo precauzionale. Due settimane dopo il naufragio dell’aumento di capitale di Banca Carige, il governo entra in campo con decisione sul dossier. La situazione era troppo delicata dopo l’amministrazione s...

