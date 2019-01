DEAD OR ALIVE 6 posticipato al 1° Marzo 2019

gamerbrain

(Di martedì 8 gennaio 2019) KOEI TECMO Europe e Team NINJA hanno oggi annunciato cheOR6 sarà ora disponibile in tutto il mondo il 1°. Il cambio di data d’uscita, originariamente prevista per il 15 febbraio, è dovuto al desiderio degli sviluppatori di equilibrare e migliorare ulteriormente l’attesissimo gioco di combattimento.or6 uscirà aYohei Shimbori, Producer e Director del gioco ha dichiarato:Lo sviluppo del titolo è quasi completo; tuttavia, vorremmo prenderci più tempo per perfezionare ulteriormente il suo equilibrio, il gameplay e l’espressività. In cambio della vostra pazienza, ci impegniamo a offrirvi la migliore esperienza di giocoORSono veramente dispiaciuto per l’inconveniente causato dalla nuova data d’uscita diOR6.OR6 ...