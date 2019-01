Dall' Argentina | Angelici | «L' Inter vuole lasciare Almendra in prestito al Boca»

Argentina - Maradona dimesso Dall'ospedale : ROMA - 'Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene'. Lo scrive Diego Armando ...

I Delitti del BarLume - torna su Sky il “Barre” che fa morire (anche Dalle risate) : a Pineta ammazzano anche il prete e i “Bimbi” vanno in Argentina : Ancora qualche ora e scoppierà di nuovo l’estate. Succede – come ogni anno di questi tempi – a Pineta, località balneare la cui media di omicidi ormai fa spregio all’intero Honduras. All’ora di cena del giorno di Natale, gli abbonati SkyCinema avranno finalmente la scusa per levarsi dal tavolino per poggiare gli occhi – strabuzzanti di brodi, lessi e zucchero a velo – sui Delitti del BarLume, il barre della west coast ...

Prima sorpresa di compleanno per Wanda Nara - Dall’Argentina arriva la sorella Zaira : urla - pianti ed abbracci tra le due [VIDEO] : Wanda Nara compie 32 anni e per l’occasione arriva dall’Argentina la sorella Zaira con la complicità di Mauro Icardi: il video dell’incontro a sorpresa Wanda Nara ha ricevuto la Prima sorpresa per il suo compleanno. A sua insaputa la sorella Zaira si è introdotta in casa sua, con la complicità di Mauro Icardi, ed ha bussato alla porta della camera dove si trovava la Wags per farle una sorpresa. La bellissima sorella di ...

Dall'ARGENTINA/ Ue-Mercosur - l'accordo che converrebbe all'Italia - IlSussidiario.net : Stati Uniti e Cina hanno ormai consolidato il loro dominio sui mercati mondiali, c he cosa resta delle altre grandi potenze economiche?

Superclasico senza pace. La soluzione e' giocarlo fuori Dall'Argentina : Roma, 28 nov., askanews, - Boca e River si rifiutano di giocare in altri posti che non siano Buenos Aires. La decisione della Conmebol di poter giocare il ritorno della finale di Copa Libertadores all'...

Coppa Libertadores - la finale River-Boca si giocherà fuori Dall’Argentina per motivi di sicurezza. In campo l’8 o il 9 dicembre : River Plate-Boca Juniors si giocherà fuori dall’Argentina. È la decisione presa dalla Conmebol riguardo al secondo atto della finale di Coppa Libertadores, dopo gli scontri all’esterno dello stadio Monumental che hanno provocato il ferimento di due giocatori del Boca e il rinvio. La Confederazione sudamericana di calcio ha annunciato che i due club di Buenos Aires si affronteranno l’8 o il 9 dicembre lontano dal Paese ...

Uruguay : crisi economica - Fmi mette in guardia da rischio contagio Dall'Argentina : "I rischi di contagio dall'Argentina si sono intensificati e persiste un contesto di grande incertezza politica nella regione" ha dichiarato l'esperto del Fmi, secondo il quale Bolivia e Paraguay non ...