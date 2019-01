Dakar | Loeb vince la seconda tappa | De Villers nuovo leader

Dakar 2019 - 2ª tappa : vince Loeb - ma in vetta c’è De Villiers : Sébastien Loeb ha vinto la 2ª tappa della Dakar 2019 davanti a Nani Roma e la sua Mini, in vetta alla classifica generale c’è De Villiers Dakar 2019, la 2ª tappa da Pisco a San Juan de Marcona, è stata vinta dal francese Sébastien Loeb con la sua Peugeot 3008 DKR privata del team PH-Sport. Gara sontuosa di Loeb, insidiato solo da Nani Roma con la MINI, il quale ha tentato una clamorosa rimonta nella seconda parte di gara. In vetta ...

Dakar - Tappa 2 - Vince Loeb. De Villiers s'invola al comando della generale : Seconda giornata di gara alla Dakar. I protagonisti del rally raid più duro al mondo hanno affrontato oggi un percorso di 553 chilometri totali, di cui ben 342 di speciale: la Pisco San Juan de Marcona. I riflettori sono tutti puntati sul vincitore di oggi, Sébastien Loeb, alla guida della Peugeot 3008 DKR Maxi privata e affidata alle cure del team PH-Sport. Giornata nera per Al-Attiyah, che resta invece fuori dalla top ten.Vittoria di forza. ...

Dakar 2019 - risultati seconda tappa auto : Sebastien Loeb si impone per 8? su Nani Roma. Al-Attiyah perde terreno - Peterhansel sprofonda : La Dakar 2019 è finalmente entrata nel vivo con una seconda tappa “Pisco-San Juan de Marcona” molto insidiosa e selettiva, caratterizzata da 342 chilometri di prova speciale tra le dune del deserto costeggiando l’Oceano Pacifico. Il coefficiente di difficoltà della prova si è alzato soprattutto nella categoria delle auto (primi mezzi in partenza e dunque senza riferimenti sulla tracciatura) ed il nove volte Campione del Mondo ...

proseguono tra le bizze del meteo i tornei di tennis a Sydney, con la nostra Camila Giorgi e ad Auckland dove è impegnato Matteo Berrettini.

Dakar - Bernard Piallat - PH Sport : 'Ecco come è rinata la collaborazione con Loeb' : Nelle settimane che ci hanno portato all'edizione 41 del rally raid più arduo e noto al mondo abbiamo parlato dei principali protagonisti, soprattutto nel settore auto che ci compete: diamo oggi ...

WRC - Prove di adattamento alla Hyundai i20 per Loeb prima della Dakar : L'avvio di stagione 2019 di Loeb Il nove volte campione del mondo WRC salirà sull'abitacolo della Hyundai i20 Coupé WRC assieme al fidato navigatore Daniel Elena , compagno di tante vittorie, a ...

Dakar 2019 - i favoriti delle auto. Nasser Al-Attiyh se la vedrà contro Peterhansel - Sainz e Despres - tra gli outsider Loeb : Siamo ormai pronti per il via ufficiale della Dakar 2019. La durissima competizione, che quest’anno si disputerà completamente in territorio peruviano, scatterà con un nutrito gruppo di equipaggi di spicco per quanto riguarda le auto. Il percorso che si troveranno davanti, sarà decisamente complicato, con tantissimi chilometri totali e, soprattutto, nel deserto. Chi vorrà aggiudicarsi la 40esima edizione della Dakar, quindi, dovrà unire ...