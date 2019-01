Cyntoia Brown | l’ergastolana americana a cui si era interessata Rihanna | è stata graziata

Clemenza per Cyntoia Brown - aveva ucciso il suo aguzzino 15 anni fa : aveva solo 16 anni Cyntoia Brown quando uccise l’uomo che la voleva violentare. Per quell’omicidio è stata condanna all’ergastolo, ma ora avrà la libertà condizionata. Il governatore del Tennessee, Bill Haslam, dopo 15 anni ha accolto la richiesta di Clemenza sostenuta anche da star del mondo dello spettacolo e della musica. Cyntoia è stata condannata all’ergastolo nel 2006 per aver ucciso, due anni prima, con una pistola il 43enne Johnny ...