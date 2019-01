Cosa vuole fare il governo con Carige

Kendall Jenner : Cosa vuole dirci con il suo piumino taglia XXL? : francescamaria.ruggiero 22 December 2018 Un piumino può essere solo un piumino? Non sei Kendall Jenner , ovvero la modella più pagata al mondo per due anni consecutivi . Kenny ha postato un selfie su Instagram: sguardo imbronciato, maglietta a maniche lunghe sopra a una t-shirt oversize gialla e un gigantesco smanicato imbottito nero . ...

Cosa succede ora che Trump vuole ritirarsi dalla Siria : Mezzi americani nella città del nord della Siria Manbij (foto: DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images) Per il presidente degli Stati Uniti il suo compito in Siria è finito, l’Isis è stata sconfitta e non c’è più motivo di stare lì. Donald Trump ha fatto sapere alla sua maniera, con un tweet, lasciando la comunità internazionale nell’incertezza e creando parecchi grattacapi al Pentagono e all’interno del suo stesso partito. Con ...

Anastasio : "Amo la libertà - il diverso. Qualcuno mi vuole appeso a testa in giù. Ma Cosa avete capito di me?" : "Io sono Marco Anastasio, ho 21 anni, ho delle idee, fuori dallo schermo esisto davvero, penso, mi confronto, cambio opinione, ricerco, studio. Qualcuno stamane mi vuole appeso a testa in giù, c'è violenza nelle parole di chi mi urla 'fascista', ma voi cosa avete capito di me?". Con un post apparso sul suo profilo Facebook, il vincitore di Anastasio dà una risposta definitiva a tutte le polemiche generate a causa dei suoi ...

Pd - Calenda contro Renzi : “Matteo dica subito Cosa vuole fare” : In un'intervista su Repubblica l'ex ministro Carlo Calenda bacchetta l'ex segretario del Pd Matteo Renzi: "Matteo deve dire cosa vuole fare. Non credo ci sia niente di male nel fatto che voglia creare un suo partito, ma occorre saperlo per tempo. Se lo fa è uno dei soggetti da coinvolgere nel fronte democratico per le europee".Continua a leggere

Pd - Matteo Renzi non vuole scissioni : “Non sto lavorando a qualCosa di diverso” : Il senatore dem Matteo Renzi affida alla radio, a 'Zapping', la sua ennesima smentita: "Di scissioni ne abbiamo viste già abbastanza, non è all'ordine del giorno e non ci sto lavorando io a qualcosa di diverso".Continua a leggere

Gronda - Toti : «Il Governo dica Cosa vuole fare - il progetto è al Ministero» : Il governatore ligure: «Sono preoccupato per la Gronda di Ponente, il cui progetto giace in un cassetto del Ministero delle Infrastrutture»

Che fuori tempo che fa - Crozza ironizza con Fazio : “Cosa hai fatto a Salvini? Non ti vuole alla sua manifestazione…” : La Copertina di Maurizio Crozza in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 questa settimana è dedicata alla campagna social della Lega per promuovere il raduno a Roma. L’artista genovese rivolgendosi direttamente a Fabio Fazio: “Invece di comunicare chi ci sarà hanno pubblicato le foto con la scritta Fabio Fazio non ci sarà. Ma a Salvini hai bucato le gomme della ruspa? Stai nascondendo in cantina una famiglia senegalesi ...

Simona Ventura spiazza tutti : Cosa vuole da Mara Venier : Caschetto biondo, tailleur pantalone granata, tacchi altissimi: Simona Ventura è in forma smagliante a " Cr4, La Repubblica delle Donne ". Si concede tra pubblico e privato e porge un ramoscello d'...

Gmg : Papa - giovani abbiate il coraggio di chiedere a Dio Cosa vuole da voi : Questa è la forza dei giovani, la forza di tutti voi, quella che può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che può sconfiggere i 'poteri forti' di questa terra: la 'rivoluzione' del servizio. ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e la ricetta sovranista : grossa sorpresa nel piatto - vuole dirci qualCosa? : A La prova del cuoco , Elisa Isoardi propone una ricetta...operaia e sovranista , gli ingredienti sono tutti italiani, infatti, . Nel suo show su Rai 1, infatti, spiega per filo e per segno come ...

Cosa succede a Parma? Lizhang rivuole la maggioranza del club : “ci sono state azioni non legali” : Parma al centro di una querelle legata alla proprietà: “Nuovo Inizio” e Lizhang si stanno dando battaglia a suon di comunicati La querelle societaria a Parma sembra non essere terminata. I tifosi ne hanno decisamente abbastanza dopo anni di scenari incredibili, ma sembra proprio che saranno costretti a vivere un’altra pagina quantomeno ‘strana’ della vita della società emiliana. Jiang Lizhang è infatti passato ...

Vuole la bocca ancora più carnosa - ma finisce in un incubo : Cosa le iniettano : Aveva paura di ricorrere alla chirurgia plastica e, a posteriori, avrebbe fatto meglio a evitare anche altri tipi trattamenti, viste le conseguenze disastrose. Ma evidentemente il desiderio di avere labbra carnose come quelle di una Barbie in carne e ossa era così forte che lei, Kerry Miles, 35 anni e originaria di Chelmsford, nell’Essex, era al settimo cielo quando due anni fa ha scoperto un trattamento riempitivo che, almeno all’apparenza, ...

Cosa sono gli Sprar - il fiore all'occhiello dell'integrazione che Salvini vuole smantellare : Il decreto sicurezza vuole farne a meno, ma finora la rete Sprar è l'unica che ha permesso l'integrazione e scoraggiato il 'business dell'immigrazione'

