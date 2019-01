Cori razzisti – Il Napoli contraddice Salvini | il club partenopeo pronto a fermare il

Il Napoli conferma : stop in caso di Cori razzisti : Napoli - Il Napoli conferma la linea della fermezza e l'intenzione di prendere iniziative anche clamorose in campo se si ripetessero cori razzisti durante le partite. Lo si apprende da fonti del club ...

Ansa : “Il Napoli conferma che si fermerà in caso di Cori razzisti” : Grande perplessità Quale sarà l’atteggiamento del Napoli dopo le parole di ieri del ministro dell’Interno Matteo Salvini? L’agenzia Ansa scrive che il club di Aurelio De Laurentiis «conferma la linea della fermezza e l’intenzione di prendere iniziative anche clamorose in campo se si ripetessero cori razzisti durante le partite». Il Napoli non cambia la propria posizione dopo la conferenza in cui Salvini si è dichiarato ...

Cori razzisti contro i meridionali nel vicentino : coinvolti bambini : Cori razzisti contro i meridionali, qualcuno sostiene (ma il fatto è verificare) in particolare contro i napoletani, sono stati lanciati dagli spalti durante una gara del campionato di calcio di prima categoria tra il Prix Marola e il Montebello, nel vicentino. L'arbitro Guiotto di Schio, ha scritto tutto nel referto a fine gara, e quindi sull'episodio, che avrebbe coinvolto anche alcuni ragazzini sulle gradinate, è attesa la ...

Zazzaroni : E ora che farà il Napoli se arrivano Cori razzisti? - : Dopo qualche critica al Governo , "Se seguissimo le direttive dell'attuale ministro degli interni potremmo aspettarci a breve la riapertura del Colosseo con degli spettacoli di combattimento tra ...

Per Salvini i Cori razzisti non devono fermare le partite : Italia: il governo “appoggia i gilet gialli” in Francia Berlino, 8 gen - (Agenzia Nova) - Il governo italiano “appoggia i gilet gialli” francesi. È quanto sostiene il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, riferendo di un messaggio pubblicato sul “Blog delle Stelle”, la piattaforma d

La scelta di Salvini : “Non chiudo gli stadi per i Cori razzisti” : È una ricetta antica, quella del ministro Matteo Salvini sul calcio e il tifo. Un ritorno al passato. Alla vigilia della ripresa del campionato di calcio, metabolizzata la giornata di straordinaria violenza di Milano, durante la quale è morto l’ultras varesino Daniele Belardinelli, il ministro riapre la strada ai famosi treni per tifosi. «Vietare l...

Violenza ultrà negli stadi - Salvini : «No stop partite per Cori razzisti» : «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6mila teppisti, da non confondere con i tifosi che sono il 99%. L'obiettivo è sradicare la Violenza con...

Matteo Salvini - violenza negli stadi : 'Cori razzisti - non si fermano le partite. Pugno di ferro coi violenti' : Quindi sul tema delle trasferte si è espresso Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport: 'Non è vietando le trasferte dei tifosi che si risolve il ...

Matteo Salvini - violenza negli stadi : "Cori razzisti - non si fermano le partite. Pugno di ferro coi violenti" : "Io sono per tornare ad autorizzare le trasferte collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e min van". Così Matteo Salvini nella conferenza stampa al termine dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Inoltre, il ministro dell'Interno ribadisce di es

Salvini : ‘Sradicheremo teppisti dagli stadi’ Ma è contrario a chiusura degli impianti e allo stop delle partite per i Cori razzisti : Il 16 dicembre si era fatto fotografare, sciarpa rossonera al collo, mentre dava il cinque a Luca Lucci, figura carismatica della curva del Milan che a settembre aveva patteggiato 18 mesi per la vendita di droga. Oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha promesso di “sradicare” la violenza negli stadi in una conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni ...