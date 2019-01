Coppa di lega inglese | il Tottenham vince il primo round | contro il Chelsea decide Kane ...

Nuova partnership per Konami : accordo con la Coppa di Lega Francese BKT : partnership Konami Coppa di Lega Francese BKT. Konami, la software house giapponese diventata celebre per la produzione della serie di videogiochi dedicati al calcio PES, stringe una Nuova partnership davvero rilevante in questo ambito. L’azienda ha infatti avviato una collaborazione con la Coppa di Lega Francese BKT. In virtù di quanto stabilito tra le parti, […] L'articolo Nuova partnership per Konami: accordo con la Coppa di Lega ...

SuperCoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...

SuperCoppa in Arabia - la Lega Calcio ha ragione. Se volete protestare - spegnete la tv : Dopo i cori razzisti a Koulibaly, dopo un morto, dopo richiami da ogni ordine e grado di politica sportiva e nostrana, la Lega Serie A piomba nuovamente in uno sconcertante polverone. Il 16 gennaio prossimo, la finale della Supercoppa italiana tra Milan e Juventus si svolgerà in Arabia Saudita, in particolar modo a Gedda nel nuovo stadio King Abdullah Sports City, definito “il gioiello splendente”, con una capienza di oltre 62mila ...

Il comunicato del presidente della Lega Serie A sulla SuperCoppa in Arabia Saudita : La Lega Serie A ha diffuso un comunicato scritto dal suo presidente Gaetano Micciché in seguito alle polemiche per i settori riservati agli uomini nello stadio di Jeddah, dove il 16 gennaio Juventus e Milan giocheranno la Supercoppa italiana. Micciché ha

SuperCoppa in Arabia - Salvini : «Tribuna per maschi schifezza». Lega A : «Donne libere» : Matteo Salvini e Laura Boldrini uniti da un duro attacco al calcio che va a giocare Juve-Milan in Arabia Saudita; la Lega di Serie A che rivendica una scelta in linea con la politica italiana di...

SuperCoppa - Miccichè : 'Scelta della Lega di Serie A in linea con l'Italia' : La Supercoppa di Lega Serie A si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita , in linea - e non in contraddizione - con le scelte dell'Italia; e le donne potranno andare allo stadio da sole, non accompagnate ...

SuperCoppa - Salvini : «Giocarla in Arabia è una schifezza». La Lega : donne allo stadio da sole : Ma sui social e nel mondo politico la protesta cresce. ' Esprimo il mio più vivo disaccordo per la decisione, da parte della Lega Serie A, di far disputare la finale di Supercoppa italiana in uno ...

Calcio - SuperCoppa Italiana 2018 - la risposta della Lega Serie A : “Le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore uomo” : Come era facile aspettarsi il caso “Supercoppa Italiana” ha portato ad un vespaio di polemiche non solo nell’ambiente sportivo ma anche politico. L’impianto saudita di Gedda in cui si terrà la partita tra Juventus e Milan il 16 gennaio, con due settori che sulla carta non sarebbero riservate alle donne prive di accompagnatore, ha portato ad una levata di scudi da parte degli appassionati di sport e anche di alcune figure ...

Lega calcio : "Prima Coppa internazionale a cui assisteranno anche le donne" : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

SuperCoppa - la nota della Lega : «Le donne potranno accedere da sole allo stadio di Gedda» : Dal sito ufficiale La Lega Serie A risponde sul caso-Supercoppa. Il match tra Juventus e Milan si disputerà il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, e ci sono delle forti perplessità sugli scarsi diritti civili concessi alle donne nel paese mediorientale. Proprio su questo tema, il presidente Micciché ha diffuso un comunicato ufficiale in cui spiega le motivazioni e sembra ridimensionare le polemiche. Qui il testo completo, sotto un ...

SuperCoppa a Gedda - la Lega Calcio : "Donne allo stadio senza accompagnatori" : Dopo la notizia che ha causato grande indignazione, secondo cui le donne potranno assistere alla Supercoppa Italiana Juventus-Milan in settori separati dagli uomini, è sceso in campo il presidente della Lega Calcio Micciché: "Il sistema Calcio non può fare scelte che non rispettino il sistema Paese. Le donne potranno entrare da sole senza nessun accompagnatore uomo: questo sarà il primo evento internazionale a cui potranno assistere dal vivo".